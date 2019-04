Live: शाम 5 बजे तक कुल 61.31 प्रतिशत मतदान, बंगाल और आसाम में जमकर हुई वोटिंग

नई दिल्ली। Lok Sabha Election 2019 Phase 3 Voting आज सुबह 7 बजे से जारी है। इस चरण में 14 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है उनमें असम (4 सीट), बिहार (5), छत्तीसगढ़ (7), गुजरात (26), गोवा (2), जम्मू और कश्मीर (1), कर्नाटक (14), केरल (20), महाराष्ट्र (14), ओडिशा (6), यूपी (10), पश्चिम बंगाल (5), दादरा और नगर हवेली (1) और दमन और दीव (1)। गुजरात की सभी 26 सीटों पर इस चरण में वोटिंग हो रही है।

जिन सीटों पर पूरे देश की नजर है, उनमें गांधीनगर और वायनाड सीट शामिल हैं। गुजरात के गांधीनगर से भाजपा अध्यक्ष शाह मैदान में हैं जहां से अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे। वहीं केरल में वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में सपा नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार के चार सदस्यों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा।

- शाम 5 बजे तक कुल 61.31 प्रतिशत मतदान हुआ है। ओडिशा में 41.17 प्रतिशत मतदान हुआ है वहीं पश्चिम बंगाल में 65.55 प्रतिशत, यूपी 42.52 जबकि बिहार में 46.92 प्रतिशत मतदान हो चुका था। जम्मू-कश्मीर में 9.63 प्रतिशत मतदान हुआ था। त्रिपुरा में 52 प्रतिशत मतदान हुआ है।

- गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर चल रहे मतदान के बीच शाम को 5 बजे तक औसत मतदान 58 प्रतिशत मतदान हुआ है। गत लोकसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 54 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था।





- दाहोद बारडोली व भरूच में सबसे अधिक 63-63 फीसदी मतदान हुआ जब‍कि अहमदाबाद पूर्व में 55, सूरत में 57 तथा आणंद में 61 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। गत लोकसभा में मतदान का प्र‍तिशत 63 रहा था इस बार उससे अधिक मतदान की उम्मी्द है।





- इनमें सबसे अधिक मतदान मेहसाणा 60, दाहोद, 63,नवसारी 60, वडोदरा 63, गांधीनगर 58, सूरत 57, बनासकांठा 61.43, साबरकांठा 62, भरुच 63.8, पाटण58, अहमदाबाद पूर्व 55 फीसदीतथा अहमदाबाद पश्चिम में 61 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

- मर्शिदाबाद में अज्ञात शख्स ने रानीनगर बूथ के पास देसी बम फेंका है।

#WATCH West Bengal: Unidentified men hurled a bomb near polling booth no-27,28 in Murshidabad's Raninagar area. #LokSabhaElection2019 pic.twitter.com/9qUkhxBJ8Q — ANI (@ANI) 23 April 2019

- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से मतदान के दौरान हिंसा हुई है और इसमें एक शख्स के मारे जाने की सूचना है। यहां हिंसा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बम फेंके जाने की खबर है।

West Bengal: Man standing in a queue to vote killed in clashes between Congress and TMC workers in Baligram, Murshidabad. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/hkTc56cT7i — ANI (@ANI) 23 April 2019

- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिसपुर में मतदान किया।

Assam: Former Prime Minister of India, Dr Manmohan Singh leaves after casting his vote at a polling booth in Dispur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/vrdI28NIXw — ANI (@ANI) 23 April 2019

- पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के बीजबहेड़ा में मतदान किया।

Jammu & Kashmir: PDP leader Mehbooba Mufti casts her vote at polling booth number-37D in Bijbehara area of Anantnag district. #LokSabhaElection2019 pic.twitter.com/iOTULPPtLr — ANI (@ANI) 23 April 2019

- तीसरे चरण का मतदान जारी है और दोपहर 1.30 बजे तक असम में 46.61 प्रतिशत मतदान हुआ था वहीं यूपी में 29.76%, बिहार में 37.05%, गुजरात में 39.36 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 31.99 प्रतिशत मतदान हो चुका था।

Estimated voter turnout till now for the 3rd phase of the #LokSabhaElections2019 is 37.89%. Voting for 116 parliamentary constituencies across 13 states and 2 union territories is being held today. pic.twitter.com/VL12zJSs3C — ANI (@ANI) 23 April 2019

- भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद के शाहपुर हिंदी स्कूल पहुंचकर अपना वोट डाला।

Gujarat: Veteran BJP leader LK Advani casts his vote at a polling booth at Shahpur Hindi School in Ahmedabad. pic.twitter.com/u5UoSPBCCA — ANI (@ANI) 23 April 2019

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अहमदाबाद में मतदान किया।

Gujarat: Finance Minister & BJP leader Arun Jaitley casts his vote at a polling booth in Ahmedabad. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/5hEiMJsJo7 — ANI (@ANI) 23 April 2019

- बिहार में दोपहर 1 बजे तक 33.78 प्रतिशत मतदान हो चुका था वही असम में 40 प्रतिशत और त्रिपुरा पूर्व में 29.54 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। गुजरात में 12 बजे 25 प्रतिशत से ज्यादा मतदान की सूचना है।

- सपा नेता और मैनपुरी से उम्मीदवार मुलायम सिंह ने भी मतदान किया।

- सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

- कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी राजकोट में वोट डाला और कहा कि देश को पीएम की जरूरत है चौकीदार चाहिए होगा तो नेपाल जाऊंगा।

Congress leader Hardik Patel after casting his vote in Viramgam,says "Chowkidaar dhoondhna hoga toh mein Nepal chala jaaunga, mujhe desh mein PM chahiye jo iss desh ke arthvyavastha ko, shiksha ko, yuvaon, jawanon ko mazboot kar sake. Mujhe chowkidar nahi pradhan mantri chahiye." pic.twitter.com/dYGjy7S7YW — ANI (@ANI) 23 April 2019

- कर्नाटक के गुरबर्ग में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला।

Karnataka: Senior Congress leader and Gulbarga candidate Mallikarjun Kharge casts his vote at polling booth number 119 in Gulabarga. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/GgGH8i19IA — ANI (@ANI) 23 April 2019

- केरल में मशहूर अभिनेता मोहनलाल और मम्मूट्टी ने भी मतदान किया।

Kerala: Veteran actors Mammootty and Mohanlal cast their votes in Kochi and Thiruvananthapuram respectively. #LokSabhaElection2019 pic.twitter.com/qwrr4JfQcV — ANI (@ANI) 23 April 2019

- यूपी में सुबह 11 बजे तक 22.64 प्रतिशत मतदान हो चुका था। महाराष्ट्र में 11 बजे तक 21 प्रतिशत मतदान हुआ था वहीं गोवा में 26 प्रतिशथ मतदान हो चुका था। बिहार में 11 बजे तक 19.38 प्रतिशत मतदान हुआ था।

- अन्ना हजारे ने रालेगण सिद्धी में मतदान किया।

Social activist Anna Hazare after casting his vote in Ralegan Siddhi,Ahmednagar District, Maharashtra. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/KAGwbSc1EQ — ANI (@ANI) 23 April 2019

- रामपुर से भाजपा उम्मीदवार जय प्रदा ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

- पीलीभीतः बीसलपुर के भदारा गांव स्थित बूथ पर पहुंचे भाजपा सांसद व प्रत्याशी वरुण गांधी

- कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी तिरुवनंतपुरम में बूथ पर जाकर मतदान किया।

Kerala: Senior Congress leader and Thiruvananthapuram candidate Shashi Tharoor casts his vote at a polling booth in the city. He is up against BJP's Kummanam Rajasekaran and LDF’s C Divakaran. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/zJwnJ3nALC — ANI (@ANI) 23 April 2019

- प्रधानमंत्री मोदी की मां हीरा बा ने भी अपना वोट डाल दिया है। इससे पहले मोदी ने अहमदाबाद में सुबह मतदान किया था।

Gujarat: Heeraben Modi, Prime Minister Narendra Modi's mother casts her vote at a polling station in Raisan, Ahmedabad. #LokSabhaElection2019 pic.twitter.com/Mc8ZkOQwd1 — ANI (@ANI) 23 April 2019

- मुलायम सिंह के छोटे भाई अभय सिंह यादव ने सैफई में अपने मताधिकार का उपयोग किया।

Younger brother of Mulayam Singh Yadav, Abhay Singh Yadav after casting his vote at a polling booth in Saifai, Mainpuri #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/EyulhrZEO4 — ANI UP (@ANINewsUP) 23 April 2019

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी अपनी पत्नी सोनल के साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा स्थित बूथ पर जाकर मतदान किया।

Gujarat: BJP President Amit Shah and his wife Sonal Shah cast their votes at polling booth in Naranpura Sub-Zonal office in Ahmedabad pic.twitter.com/0lNdyv0XDp — ANI (@ANI) 23 April 2019

- यूपी में सुबह 9 बजे तक 10.24 प्रतिशत मतदान हो चुका था। बिहार में 12.60 प्रतिशत, असम में 12.36 प्रतिशत, गोवा में 2.29 प्रतिशत, गुजरात में 1.35 प्रतिशत, कर्नाटक में 1.75 प्रतिशत, केरल में 2.48 प्रतिशत मतदान, महाराष्ट्र में 0.99 प्रतिशत, ओडिशा में 1.32 प्रतिशत, त्रिपुरा में 1.56 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 10.97 प्रतिशत मतदान हो चुका था।

- ओडिशा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र पधान ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

Odisha: Union Minister Dharmendra Pradhan casts his vote at a polling booth in Talcher. #OdishaElections2019 #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/2d7PeX1Hx4 — ANI (@ANI) 23 April 2019

- गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने भी अपनी पत्नी के साथ राजकोट में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani and wife Anjali cast their vote at a polling booth in Anil Gyan Mandir school in Rajkot #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/miLteXNl9X — ANI (@ANI) 23 April 2019

- मीडिया से बात करने के बाद मोदी ने काफी देर तक खुली जीप में सवारी की और लोगों का अभिवादन स्वीकर करते हुए उंगली में लगी स्याही दिखाते रहे और वोट डालने की अपील करते रहे।

- कुछ देर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद मोदी खुली जीप पर सवार हुए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरा देश मतदान कर रहा है। मुझे गर्व है कि मैंने अपना वोट डालकर लोकतंत्र से इस यज्ञ में सक्रिय भागीदारी निभाई। जैसे कुंभ में स्नान कर पवित्रता महसूस होती है वैसे ही लोकतंत्र के महाकुंभ में वोट डालकर पवित्रता का अनुभव करता हूं।

#WATCH PM Narendra Modi after casting his vote in Ahmedabad says, " The weapon of terrorism is IED, the strength of democracy is voter ID." #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/X0LBPI5qcu — ANI (@ANI) 23 April 2019

- मोदी ने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि जहां-जहां मतदान होना है वहां के लोग वोट डालें। वोट किसे डालना है यह भारता मतदाता जानता है। जो युवा पहली बार मतदान कर रहे हैं ऐसे सभी युवा मतदाता देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी भागीदारी का स्वागत करता हूं। पहली बार वोट डालने वालों के लिए यह सदी और इसे उज्जवल बनाने के लिए वोट डालना है।

PM Modi: Today third phase of polling is underway, I am fortunate that I also got the opportunity to fulfill my duty in my home state of Gujarat. Like you feel pure after a holy dip in Kumbh, one feels pure after casting vote in this festival of democracy pic.twitter.com/yzjBd3Kpfz — ANI (@ANI) 23 April 2019

- मोदी ने कहा कि जैसे आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है वैसे लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है।

- प्रधानमंत्री मोदी ने निशान स्कूल में अपना वोट डाल दिया है और इसके बाद वे उंगली में स्याही का निशान दिखाते हुए लोगों से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

PM Narendra Modi after casting his vote at a polling booth in Ranip,Ahmedabad #Gujarat #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/B6jDiRf2ka — ANI (@ANI) 23 April 2019

- इससे पहले उन्होंने मतदान केंद्र में जाकर पूरी प्रक्रिया का पालन किया और वोट डाला।

PM Narendra Modi casts his vote at a polling booth in Ranip,Ahmedabad #Gujarat #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/qOfJW7uRZC — ANI (@ANI) 23 April 2019

- जीप से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पैदल ही बूथ की तरफ बढ़े और रास्ते में उन्होंने अमित शाह की पत्नी के अलावा उनके बेटे- बहू और पोती से मुलाकात की। इस दौरान मोदी अमित शाह की पोती के साथ खेलते हुए विक्ट्री का निशान दिखाया।

- मां से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के रानिप पहुंच गए हैं। यहां वे एक खुली जीप में सवार हैं और लोगों को अभिवादन करते हुए मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं। उनका अभिवादन स्वीकर करने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ मौजूद है। लोग मोदी-मोदी के नारे लगा रहे हैं।

- मुलाकात के दौरान हीरा बा ने पीएम मोदी का मुंह मीठा करवाते हुए आशीर्वाद भी दिया।

#WATCH PM Narendra Modi meets his mother Heeraben Modi at her residence in Gandhinagar and takes her blessings. #Gujarat pic.twitter.com/uRGsGX0fcw — ANI (@ANI) 23 April 2019

- अपनी मां हीरा बा से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi met his mother at her residence in Gandhinagar today. He will cast his vote in Ahmedabad, shortly. pic.twitter.com/CUncTSpBTt — ANI (@ANI) 23 April 2019

- सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो रामगोपाल यादव अपने बेटे अक्षय यादव, बहु डॉ ऋचा यादव के साथ सैफई के अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे।

- भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रामपुर के दनियापुर बूथ पर कतार में खड़े होकर मतदान किया।

- केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी कन्नूर जिले के पिन्नाराईमें मतदान केंद्र पर लाईन में लगकर वोट डालने पहुंचे हैं।

Kerala: CM P. Vijayan queues up to casts his vote at polling booth in RC Amala Basic UP School in Pinarayi in Kannur district. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/LLydBK4FcN — ANI (@ANI) 23 April 2019

- प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां हीरा बा से लगभग 15 मिनट की मुलाकात के बाद मतदान के लिए निकल चुके हैं। घर से बाहर निकलने के बाद पीएम ने वहां मौजूद पड़ोस के लोगों और बच्चों से मुलाकात कर 100 प्रतिशत मतदान करने की अपील की साथ ही मीडिया से बात करते हुए भारत माता की जय बोले।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi meets people outside his mother's residence in Gandhinagar. He will cast his vote in Ahmedabad, shortly. pic.twitter.com/HhjPyB1c5F — ANI (@ANI) 23 April 2019

- बिहार में भी 5 सीटों पर मतदान जारी है और लोग सुबह से ही लाईन में लगे हुए हैं।

Bihar: Visuals from polling booth number 151 in Supaul parliamentary constituency where voting is yet to begin, currently mock poll is underway at the polling booth after a faulty EVM was replaced pic.twitter.com/GupGE3i8Pc — ANI (@ANI) 23 April 2019

- पीएम मोदी के मतदान केंद्र पहुंचने से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह निशान हाईस्कूल पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर शाह मोदी का इंतजार कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

Gujarat: BJP President and party's candidate from Gandhinagar Parliamentary constituency Amit Shah, near the polling booth at Nishan Higher Secondary School in Ranip, Ahmedabad. PM Narendra Modi will cast his vote at the polling booth, shortly. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/rSn96OTbiJ — ANI (@ANI) 23 April 2019

- प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद के रानिप में मतदान करेंगे। मोदी कुछ ही देर बाद यहां पहुंचकर वोट डालेंगे और इसके लिए यहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मोदी निशान हाईस्कूल जाकर वोट डालेंगे और उसके पहले प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं।

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi arrives at his mother's residence in Gandhinagar. He will cast his vote in Ahmedabad, shortly. pic.twitter.com/Ik9cDksSr4 — ANI (@ANI) 23 April 2019

- पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदान जारी है और भारी संख्या में महिला मतदाता सुबह से ही लाईनों में लग गईं हैं।

West Bengal: Voters queue outside polling booth in Kotwali Junior Basic School, in Malda; 5 Lok Sabha constituencies in the state are voting in the third phase of general elections today pic.twitter.com/MQpWKd8Hz7 — ANI (@ANI) 23 April 2019

- महाराष्ट्र में सुबह से वरिष्ठ नागरिक मतदान करने के लिए पहुंचने लगे हैं।

Maharashtra: A senior citizen being helped by security personnel at a booth in Pune's Mayur colony. 14 Parliamentary constituencies of the state are undergoing polling today. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/Su532BdeH9 — ANI (@ANI) 23 April 2019

- असम में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाईन लग गई है।

Assam: People queue up outside polling station number 224 in Dhubri to cast their votes. Four parliamentary constituencies of the state are undergoing polling today. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/7Og1xC7qWV — ANI (@ANI) 23 April 2019

मालूम हो, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 96 सीटों पर वोट डाले गए थे। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी और 23 मई, गुरुवार को सभी सीटों के नतीजे घोषित होंगे।

केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां सुबह से लोग लाइन में लग गए हैं। कुछ तो मतदान का समय शुरू से पहले ही पहुंए गए थे।