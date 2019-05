गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं।

उन्‍होंने यहां सभा में कहा कि आज गरीब को भी घर मिल रहा है। आज गाजीपुर पूरे देश से जुड़ चुका है। पूर्वांचल एक्‍सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है।

PM Modi in Ghazipur: Congress and its 'mahamilavati' friends have run the nation on the basis of three words. The three words, which is their mantra, is "hua to hua". pic.twitter.com/YHHoq2xsZl

