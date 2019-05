Lok Sabha Election Phase 7 Voting Live: 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग शुरू, CM योगी ने डाला वोट

नई दिल्ली। आज यानि रविवार को लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। रविवार को सातवें और अंतिम चरण के तहत देश के आठ राज्यों की कुल 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें इनमें पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। अंतिम चरण में यूपी व पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की नौ, बिहार व मध्य प्रदेश की आठ-आठ, हिमाचल की चार, झारखंड की तीन और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर मतदान होने जा रहा है।

इन सीटों पर 10.01 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 918 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1.12 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए हैं। अभी तक संपन्‍न हुए पिछले छह चरणों में औसतन 66.88 फीसद लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। इन सीटों के अलावा गोवा में पणजी विधानसभा सीट और तमिलनाडु की 4 विधानसभा सीटों के लिए इसी समय उपचुनाव भी होगा। इनकी मतगणना 23 मई को होगी।

आज होने वाले मतदान की पढ़े Live Update

- मतदान शुरू होते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के गोरखपुर से उम्मीदवार रविकिशन के साथ बूथ नंबर 243-249 पर पहुंच कर मतदान किया।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath exercises his franchise at polling booth no. 246 in Gorakhpur. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/heXwytEqlY — ANI UP (@ANINewsUP) 19 May 2019

- इससे पहले योगी ने सुबह से उठकर पूजा करने के बाद गायों को चारा खिलाया।

- मतदोन को लेकर पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजान किए गए हैं।

- सातवें चरण के लिए 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है।

Voting begins for 59 parliamentary constituencies in the 7th phase of #LokSabhaElections2019 across Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, MP, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh. pic.twitter.com/azmqo02dYx — ANI (@ANI) 19 May 2019

- सातवें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा।

- पश्चिम बंगाल में भी आज मतदान होना है और उसके लिए सुबह से ही बूथ पर लोग पहुंचने लगे हैं।

West Bengal: People queue up outside polling station no. 152/41 and 152/47 in South Kolkata to cast their votes. Voting for the 7th and last phase of #LokSabhaElections2019 will begin at 7 AM. pic.twitter.com/ir9ig7jpGQ — ANI (@ANI) 19 May 2019

- उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बूथ नंबर 243-249 पर वोट डालेंगे।

Visuals of preparation at polling booth no.243-249 in Gorakhpur. CM Yogi Adityanath will cast his vote at booth no. 246 here. Voting for the 7th and last phase of #LokSabhaElections2019 will begin at 7 AM today. pic.twitter.com/4UFlnpDS8W — ANI UP (@ANINewsUP) 19 May 2019

- बिहार के पटना में राज भवन में शसक्त मतदान केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं वोट डालेंगे

Bihar: Visuals from polling booth number 326 at a school in Raj Bhavan, Patna. CM Nitish Kumar will cast his vote here today. Voting for the 7th and last phase of #LokSabhaElections2019 will begin at 7 AM. pic.twitter.com/P2PZutKwpj — ANI (@ANI) 19 May 2019

- मतदान की तैयारियों के बीच पंजाब के अमृतसर में पोलिंग टीम ने तैयारी कर ली है।

Punjab: Visuals from polling booth no.25, 26, 27 at DAV Senior Secondary School, Hathi Gate in Amritsar. The 7th phase of #LokSabhaElections2019 will begin at 7 AM today. pic.twitter.com/s0hbcEWDSO — ANI (@ANI) 19 May 2019

- मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नंदा नगर में मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है।

