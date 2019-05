Lok Sabha Election Results 2019 Live Updates: शुरू हुई 542 सीटों पर काउंटिंग, कुछ पलों में आएगा पहला रुझान

नई दिल्ली। Lok Sabha Election Results 2019 Live Updates: देश में 17वीं लोकसभा के लिए पिछले दिनों हुए मतदान के बाद आज नतीजों का दिन है। आज सुबह 8 बजे से देश की 542 सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने जा रही है। मतगणना शुरू होने के बाद पहला रुझान 9 बजे तक आ सकता है। इस बार के चुनाव 7 चरणों में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को हुई थी और अंतिम चरण की वोटिंग 19 मई को हुई थी।

सात चरणों में लोकसभा की 542 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इन सीटों के लिए कुल 8,049 प्रत्याशी मैदान में हैं। 7 चरणों में हुए मतदान में 90.99 करोड़ मतदाताओं में से करीब 67.11 प्रतिशत ने मताधिकार का प्रयोग किया। संसदीय चुनाव में यह सबसे अधिक मतदान है।इसी बीच जानकारी सामने आई है कि परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विपक्षी नेताओं के हिंसा के भड़काऊ भाषणों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।

मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को भेजे पत्र में गुरुवार को हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए सतर्क रहने को कहा है। डीजीपी और मुख्य सचिवों से मतगणना केंद्रों के पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रखने को कहा गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके।

यहां पढ़े मतगणना से जुड़ी हर पल की Live Update:

8.00ः देश की 542 सीटों पर हुए चुनाव के बाद मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही पलों में पहला रुझान आने वाला है।

7.54ः मतगणना शुरू होने पर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के मतों की गिनती एक साथ होगी।

7.40: उत्तराखंड में भी मतगणना की तैयारियां पूरी और कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है।

Uttarakhand: Counting of votes to begin at 8 AM; visuals from a counting centre in Dehradun. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/xSjNWuVDTC — ANI (@ANI) 23 May 2019

7.30: केरल में मतदान शुरू होने से पहले वायनाड में भीड़ नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में ताल ठोकी है।

Kerala: Visuals from outside a counting centre at Kalpetta, Wayanad; Rahul Gandhi is contesting from the Lok Sabha constituency. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/D9Au7jS6YZ — ANI (@ANI) 23 May 2019

7.20: पश्चिम बंगाल में भी मतगणना स्थलों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

West Bengal: Counting of votes to begin at 8 AM; visuals from a counting centre in Kolkata. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/uXdi6RlgF9 — ANI (@ANI) 23 May 2019

7.15: पंजाब में भी मतगणना शुरू होने के पहले मतगणना स्थलों के बाहर भीड़ जुटने लगी है।

Punjab: Visuals from outside a counting centre in Jalandhar as counting of votes for #LokSabhaElections2019 to begin at 8 am. pic.twitter.com/5DotoLEWua — ANI (@ANI) 23 May 2019

7.05: एक्टर रविकिशन जो गोरखपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी मतगणना शुरू होने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया।

Actor Ravi Kishan, who is fighting on Gorakhpur Lok Sabha seat, offers prayers as #ElectionResults2019 will be announced today; counting of votes for #LokSabhaElections2019 to begin at 8 am. pic.twitter.com/b1d38nuq02 — ANI UP (@ANINewsUP) 23 May 2019

7.09: कलबुर्गी से भजापा उम्मीदवार उमेश जाधव जो कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़के के खिलाफ मैदान में हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी ही फिर से पीएम बनेंगे।

Umesh Jadhav, BJP candidate from Kalaburagi,Karnataka who is contesting against Congress' Mallikarjun Kharge: Narendra Modi will become the PM. I'm hopeful of winning the seat.After this,within a day or two this coalition govt is going to fall on its own &BJP govt will be formed. pic.twitter.com/s6r2IRSHNW — ANI (@ANI) 23 May 2019

7.07: मतगणना से पहले उम्मीदवारों और पार्टियों में बैचेनी साफ नजर आ रही है और इसे दूर करने के लिए यह लोग मंदिरों में पहुंचकर भगवान की पूजा और आशीर्वाद ले रहे हैं।

7.05: कर्नाटक की बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा के चर्चित उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भी सुबह से पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझ पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी और मैं देश के विकास में योगदान दे सकूं।

#Karnataka BJP candidate from Bengaluru South constituency, Tejasvi Surya: I am sure we will win. I am confident I will be able to contribute to legislation and policy making in this country. pic.twitter.com/y944llDFMs — ANI (@ANI) 23 May 2019

7.00: मतगणना के लिए सुबह से ही उम्मीदवार और उनके समर्थनक मतगणना स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। मध्यप्रदेश के भोपाल में सुबह से मतगणना स्थल पर लाइन लगी नजर आई।

Madhya Pradesh: Visuals from outside a counting centre in Bhopal. Counting of votes to begin at 8 AM. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/csFq9RTM5R — ANI (@ANI) 23 May 2019

6.55: केरल में तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजशेखरन थीकाड में अय्यागुरु अश्रम में पहुंचकर पूजा अर्चना की। राजशेखरन इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार शशी थरूर के खिलाफ मैदान में हैं।

Kerala:Kummanam Rajasekharan,BJP candidate from Thiruvananthapuram constituency offers prayer at Ayyaguru Ashram,Thycaud.Rajasekharan is fielded against Congress' Shashi Tharoor&Left Democratic Front candidate C Divakaran.Counting of votes to begin at 8 AM. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/dO0OCUHcNQ — ANI (@ANI) 23 May 2019

6.50: कर्नाटक में मतगणना स्थलों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

Karnataka: Security outside a counting centre in Bengaluru; counting of votes to begin at 8 am. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/nKctC7DP6M — ANI (@ANI) 23 May 2019

6.46: कर्नाटक के मांड्या से जेडीएस उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी ने सुबह से मैसूरु के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा की।

#Karnataka: JD(S) Hassan candidate Nikhil Kumaraswamy offers prayers at Chamundeshwari Temple in Mysore . #ElectionResults2019 pic.twitter.com/hoqTJ9MsQk — ANI (@ANI) 23 May 2019

नतीजे आने में चार से पांच घंटे की होगी देरी

पहली बार प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हर एक विधानसभा क्षेत्र के पांच-पांच पोलिंग बूथों की ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से होगी। ईवीएम व पर्चियों के मिलान की समूची प्रक्रिया के कारण नतीजे आने में चार से पांच घंटे की देरी होगी। देश में कुल 10.3 लाख मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) बनाए गए थे, इसलिए 20,600 बूथों की पर्चियों से मिलान होगा।

18 लाख में से 16.49 लाख के डाक मतपत्र मिले

सीआरपीएफ, राज्य पुलिस के वे जवान विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात हैं। विदेश में भारतीय दूतावासों को भी सर्विस स्टॉफ माना जाता है। ऐसे में कुल 18 लाख सर्विस वोटर रजिस्टर्ड हैं। जिसमें से 16.49 लाख ने 17 मई तक डाक मतपत्र भेज दिए थे। इनकी हाथों से गिनती में भी काफी वक्त लगेगा। गौरतलब है कि देश में 18 लाख सर्विस वोटर हैं।