Lok Sabha Election Results 2019: दुनिया से मिलने लगे मोदी को बधाई संदेश, जिनपिंग, नेतन्याहू शामिल

नई दिल्ली। Lok Sabha Election Results 2019 में एनडीए और भाजपा को मिलती दिख रही जबरदस्त जीत ने सभी राजनीति के पंडितों को हैरान कर दिया है। एग्जिट पोल्स में जहां एनडीए को ज्यादातर पोल्स 300 के आसपास सीटें दे रहे थे वहीं नतीजों के दिन यह पोल गलत साबित हो गए। मतगणना शुरू होने के बाद से जैसे-जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा वैसे-वैसे भाजपा की बढ़त भी बढ़ती गई। दोपहर तक तो लगभग साफ चुका था कि अब की बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है।

जहां रुझानों से देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न था वहीं दुनियाभर से पीएम मोदी को बधाई संदेश मिलने लगे थे। मतगणना के बीच इजराइल और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों के बधाई संदेश आ चुके थे।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी है।

China's Xi Jinping congratulates Prime Minister Narendra Modi. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/cWhl3W6ASj — ANI (@ANI) 23 May 2019

वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

Japanese PM Shinzō Abe congratulates PM Narendra Modi in a telephonic conversation. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/gd8RE9cfcC — ANI (@ANI) 23 May 2019

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत के लिए बधाई देते हुए टेलीग्राम किया है।

Russia's President Vladimir Putin sends congratulatory telegram to PM Narendra Modi in connection "with the convincing victory of the BJP at the general parliamentary elections." #ElectionResults2019 pic.twitter.com/2Er9WACMIH — ANI (@ANI) 23 May 2019

भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल ने भी पीएम मोदी को शानदार बढ़त पर बधाई दी है।

King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck congratulates Prime Minister Narendra Modi in a telephonic conversation. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/LzXRKmV0Zx — ANI (@ANI) 23 May 2019

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट कर मोदी को बधाई देते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों द्वारा दिए गए जनमत के लिए बधाई। अफगानिस्तान सरकार और यहां के लोक हम दो लोकतंत्र के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं।

Afghanistan President Ashraf Ghani tweets, "Congratulations to Prime Minister Narendra Modi on a strong mandate from the people of India. The government & the people of Afghanistan look forward to expanding cooperation between our two democracies" #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/pql5Ge7rJx — ANI (@ANI) 23 May 2019

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनन्याहू ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी आपके प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई! ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं। हम साथ मिलकर भारत और इजराइल के बीच घनिष्ट मित्रता को मजबूत करना जारी रखेंगे । बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त।'

Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu congratulates Prime Minister #NarendraModi, says, "will continue to strengthen our friendship between India and Israel". pic.twitter.com/zF9o2iHadE — ANI (@ANI) 23 May 2019

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट किया, 'शानदार जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई! हम आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं।'