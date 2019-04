नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति चुनावी मुद्दा बन गया है। पहले मायावती ने इस पर सवाल उठाए, तो अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने टिप्पणी की है। तेजस्वी का कहना है कि मोदी जन्मजात अगड़े हैं और राजनीतिक हित साधने के लिए कागड़ों पर खुद को पिछड़ा दिखा रहे हैं। वहीं चिदंबरम ने ट्वीट किया कि मोदी अपनी जाति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को मध्यप्रदेश के रीवा में कहा था, मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वह पिछड़े जाति के नहीं बल्कि अपर कास्ट के हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश में पिछड़े की राजनीति आगे है तो पिछड़े बन गए और अपर कास्ट को निशाने पर लेते हुए कहने लगे कि ये लोग पिछड़े व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं देख सकते हैं।

चिदंबर के मुताबिक, मोदी ने 2014 का चुनाव अपनी जाति पर लड़ा था और खुद को ओबीसी बताया था। अब कह रहे हैं कि मैं इस तरह राजनीति से ऊपर हूं। 2014 में मोदी ने यह बताने का कोई मौका नही छोड़ा था कि मैं चायवाला हूं।

In 2014 and thereafter, he said repeatedly that he is proud that the people elected a chaiwala as PM.

Now he says, he never mentioned his origins as a chaiwala!

What does the PM take us for? A bunch of idiots who have large memory losses?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 28 April 2019