5th Phase Polling Live Updates: 5वें चरण का मतदान जारी, राजनाथ सिंह समेत इन दिग्गजों ने डाला वोट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शुरू होते ही बूथों पर लोगों की लंबी लाइनें लगी नजर आने लगीं। वहीं कईं दिग्गज भी सुबह से मतदान करने पहुंच गए। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि, पिछले चार चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उन पर राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी समेत 674 प्रत्‍याशियों की किस्मत दांव पर लगी है।

पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की सात-सात, बिहार की 5 और झारखंड की 4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में लद्दाख सीट के लिए मतदान हो रहा है। साथ ही अनंतनाग सीट के लिए भी पुलवामा और शोपियां जिले में वोट पड़ रहे हैं।

भाजपा के लिए यह चरण अहम क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव उसे 51 में से 40 सीटें मिली थीं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ दो सीट पर ही जीत मिली थी। कुल 94,000 मतदान केंद्र और बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस चरण के साथ ही कुल 424 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 12 और 19 मई को आखिरी दो चरणों में 118 सीटों के लिए मतदान होगा। 23 मई को मतगणना होगी।

Live Update:-

- केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी पत्नी गायत्री के साथ जयपुर में मतदान करने पहुंचे।

Rajasthan: Union Minister Rajyavardhan Singh Rathore and his wife Gayatri Rathore arrive at a polling station in Jaipur to cast their vote for #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/BKamqz0xut — ANI (@ANI) 6 May 2019

- केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्कॉलर्स होम स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

-

Home Minister and Lucknow BJP Candidate Rajnath Singh casts his vote at polling booth 333 in Scholars' Home School pic.twitter.com/BXSZTvFeGS — ANI UP (@ANINewsUP) 6 May 2019

- ईवीएम में परेशानी के कारण पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बूथ नंबर 289/ 291/292 पर सुबह 7.45 तक मतदान शुरू नहीं हो सका था।

- पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और उनकी पत्नी हजारीबाग में मतदान करने के लिए लाइन में लगे। उनके बेटे जयंत सिंन्हा झारखंड में चुनावी मैदान में हैं।

Hazaribagh: Former Union Min Yashwant Sinha & wife Nilima Sinha arrive at a polling booth to cast vote for #LokSabhaElections2019 . His son & Union Minister Jayant Sinha is contesting against Congress' Gopal Sahu & CPI's Bhubneshwar Prasad Mehta from the constituency. #Jharkhand pic.twitter.com/r0F9V9Fffr — ANI (@ANI) 6 May 2019

पश्चिम बंगाल में मतदान का समय शुरू होने से पहले ही लोग लाइन में लग गए। यहां सात सीटो पर वोटिंग है।

West Bengal: Voters queue up outside a polling station in Barrackpore; Voting in 51 parliamentary constituencies across 7 states for 5th phase of #LokSabhaElections2019 will begin shortly pic.twitter.com/YoAJB8cvUK— ANI (@ANI) 6 May 2019

भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी लोग लोकतंत्र के यज्ञ में आहूति डालने पहुंचें।

Voters queue up outside a polling station in Ayodhya; Voting in 51 parliamentary constituencies across 7 states for 5th phase of #LokSabhaElections2019 will begin shortly pic.twitter.com/22M7jsfXU4— ANI UP (@ANINewsUP) 6 May 2019

लखनऊ सीट पर सबकी नजर हैं, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में हैं। यहां उनके खिलाफ शत्रुघ्नन सिन्हा की पत्नी पूनम मैदान में हैं।