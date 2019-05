नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 24 घंटों में ही अपने उस बयान से पलट गई, जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए वह किसी भी दल या गठबंधन का समर्थन करने को तैयार है, चाहे पीएम पद मिले या नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को यह बात कही थी। अब शुक्रवार को आजाद ने नया बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, 'यह सच नहीं है कि कांग्रेस दावा नहीं करेगी या हमारी पीएम पद में रुचि नहीं है। जाहिरतौर पर हम देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। यदि देश में मजबूती के साथ पांच साल सरकार चलाना है तो सबसे बड़े दल को मौका मिलना चाहिए।'

इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा था कि एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस किसी भी दल या गठबंधन को समर्थन देने को तैयार है। चाहे पीएम पद कांग्रेस को मिले या नहीं। बकौल आजाद, 23 मई को नतीजों के बाद यदि कांग्रेस के पक्ष में आम सहमति बनती है तो वह केंद्र में अगली सरकार का नेतृत्‍व करेगी। लेकिन, यदि एंटी एनडीए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के पक्ष में सर्वसम्‍मति नहीं बनती तो हम यह मुद्दा नहीं बनाएंगे कि पार्टी किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी।

Ghulam Nabi Azad, Congress: No, this is not true that Congress will not claim or Congress is not interested in Prime Minister post. Of course we are the biggest and oldest political party. If we have to run the govt for five years biggest political party should be given a chance. pic.twitter.com/g31TFMHtJc

