नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि 'कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जवाहर लाल नेहरू तक, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और राहुल गांधी तक की पार्टी है।' बवाल मचा तो शत्रु को पीछे हटना पड़ा और सफाई दी कि उनकी जुबान फिसल गई थी। अब महाराष्ट्र में राकांपा नेता माजिद मेमन ने शत्रुघ्न की बात का समर्थन किया है। एक कदम आगे जाते हुए मेमन ने कहा, देश की आजादी में जिन्ना की भी भूमिका रही है, लेकिन आज कुछ लोग उन्हें इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वे मुस्लिम थे। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी जिन्ना को क्रांतिकारी बता दिया।

पहले तो माजिद ने शत्रुघ्न के बहाने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि 'यदि शत्रुघ्न कुछ देश विरोधी बात करते हैं तो अमित शाह को यह देखना चाहिए कि कुछ दिन पहले वे भाजपा में ही थे और जो कुछ कह रहे हैं वह भाजपा का ही सिखाया हुआ है।' इसके बाद उन्होंने जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा, 'जिन्ना ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुस्लिम होने के कारण कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और शत्रुघ्न जैसा कोई उनकी बात कहे तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है।'

Majeed Memon, NCP on Shatrughan Sinha's comment "from Mahatma Gandhi to Muhammad Ali Jinnah, all part of Congress parivar": He (Jinnah) made a big contribution to the freedom struggle, just because he was a Muslim you are offended and are calling Shatrughan Sinha anti-national. https://t.co/EMroYAOpm7

शत्रु ने अपनी सफाई में कही थी यह बात

जिन्ना वाले बयान पर शत्रुघ्न ने सफाई दी थी और कहा था, 'मैं कहना चाहता था कि महात्मा गांधी से लेकर नेहरू और मौलाना आजादा कांग्रेस परिवार हैं। कल छिंदवाड़ा में संबोधित करते वक्त मेरी जुबान फिसल गई थी और मेरे मुंह से मौलाना आजाद की बजाय मोहम्मद अली जिन्ना का नाम निकल गया था।'

#WATCH Shatrughan Sinha, Congress in Chhindwara, MP: Congress family from Mahatma Gandhi to Sardar Patel to Mohd Ali Jinnah to Jawaharlal Nehru...it's their party, they had the most important role in development & freedom of the country. This is the reason I've come here. (26.4) pic.twitter.com/HJg3EV8rNE

— ANI (@ANI) 27 April 2019