तामलुक (पश्चिम बंगाल)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के तामलुक में रैली को संबोधित किया। मोदी ने फोनी तूफान के बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, स्पीडब्रेकर दीदी ने इस चक्रवाती तूफान के नाम पर भी राजनीति की। मैंने दीदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें इतना अहंकार भरा है कि उन्होंने बात करने से इन्कार कर दिया। मैंने दो बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी इतनी परेशान हो गई हैं कि उन्हें भगवान का नाम भी सुनना पसंद नहीं है। जो लोग 'जय श्री राम' के नारे लगा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

मोदी ने कहा- जगाई-मथाई, सिंडिकेट और ट्रिपल T इस कल्चर को चुनौती देने वाला आज तक कोई नहीं था इसलिए बंगाल की परंपरा और महान संस्कृति से खिलवाड़ करने की छूट इनको मिल गई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भाजपा सामान्य जन की, गरीब की, किसान की, कामगार की, बेटियों की और युवाओं की आवाज बनकर खड़ी है।

#WATCH: PM Modi in Tamluk,West Bengal,says,"Didi is so frustrated these days that she doesn't even want to talk or hear about god. Situation is such that Didi is arresting and jailing those who are chanting 'Jai Sri Ram'." pic.twitter.com/xzzszenmiO

— ANI (@ANI) 6 May 2019