नई दिल्ली। रमजान के दौरान चुनाव कराए जाने का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से विचार करने को कहा कि क्या रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के स्थान पर सुबह 5 बजे से मतदान करवाया जा सकता है? अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे कि क्या आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है? हालांकि कोर्ट ने इस संबंध ने अपनी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया है। मालूम हो, इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। पहले चार चरण हो चुके हैं और पांचवें चरण का मतदान 6 मई को है। रमजान 5 मई से शुरू हो रहे हैं।

Supreme Court asks Election Commission to decide on pleas for re-scheduling the voting time from 7 am to 5 am in General Election during the month of Ramzan coinciding with the rest of the phases and due to heat-wave conditions in Rajasthan and other areas. pic.twitter.com/Nd952ZxZQ4

— ANI (@ANI) 2 May 2019