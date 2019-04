मुंबई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच फिल्म अभिनेता सनी देओल के भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार दोपहर को भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

Sunny Deol after joining BJP: The way my Papa worked with and supported Atal ji, I am here today to work with and support Modi ji. My work will do the talking. pic.twitter.com/JyAKFcG4Rn

— ANI (@ANI) 23 April 2019