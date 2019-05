Election Results 2019: ट्रंप ने पीएम मोदी को दी शानदार जीत पर बधाई, कही यह बात

नई दिल्ली। Lok Sabha Election Results 2019 में एनडीए और भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है और इसके साथ ही दुनियाभर से मोदी को बधाई संदेश आ रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के तमाम राष्ट्र प्रमुखों ने गुरुवार को बड़ी चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।

इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालिह, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं।

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को बड़ी चुनावी जीत पर बधाई। प्रधानमंत्री मोदी की वापसी से भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की बहुत संभावनाएं बनी हैं। मैं उनके साथ मिलकर हमारे महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने के लिए आशान्वित हूं।"

अमेरिका के कई सांसदों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई दी है। वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी को जीत की बधाई देते हुए साथ मिलकर दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। मोदी को लोकतांत्रिक दुनिया का अग्र्रणी नेता बताते हुए मैक्रों ने द्विपक्षीय वार्ता और जी 7 समिट में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को इस साल अगस्त में फ्रांस आने के निमंत्रण को दोहराया।

इससे पहले गुरुवार को मतगणना शुरू होने के बाद से जैसे-जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा वैसे-वैसे भाजपा की बढ़त भी बढ़ती गई। जहां रुझानों से देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न था वहीं दुनियाभर से पीएम मोदी को बधाई संदेश मिलने लगे थे। मतगणना के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामीन नेतन्याहू समेत दुनिया के कईं देशों के नेताओं के बधाई संदेश आ चुके थे। वहीं देर रात अ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 'प्रधानमंत्री मोदी को भाजपा और उनके सहयोगी दलों की शानदार जीत पर बधाई। हम भारत के साथ दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करना चाहते हैं।'

I congratulate Prime Minister Modi on the electoral victory of BJP and allies. Look forward to working with him for peace, progress and prosperity in South Asia — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 23 May 2019

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनन्याहू ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी आपके प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई! ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं। हम साथ मिलकर भारत और इजराइल के बीच घनिष्ट मित्रता को मजबूत करना जारी रखेंगे । बहुत बढ़िया, मेरे दोस्त।'

Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu congratulates Prime Minister #NarendraModi, says, "will continue to strengthen our friendship between India and Israel". pic.twitter.com/zF9o2iHadE

— ANI (@ANI) 23 May 2019

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी है।

China's Xi Jinping congratulates Prime Minister Narendra Modi. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/cWhl3W6ASj — ANI (@ANI) 23 May 2019

वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

Japanese PM Shinzō Abe congratulates PM Narendra Modi in a telephonic conversation. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/gd8RE9cfcC — ANI (@ANI) 23 May 2019

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत के लिए बधाई देते हुए टेलीग्राम किया है।

Russia's President Vladimir Putin sends congratulatory telegram to PM Narendra Modi in connection "with the convincing victory of the BJP at the general parliamentary elections." #ElectionResults2019 pic.twitter.com/2Er9WACMIH — ANI (@ANI) 23 May 2019

भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल ने भी पीएम मोदी को शानदार बढ़त पर बधाई दी है।

King of Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck congratulates Prime Minister Narendra Modi in a telephonic conversation. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/LzXRKmV0Zx — ANI (@ANI) 23 May 2019

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट कर मोदी को बधाई देते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों द्वारा दिए गए जनमत के लिए बधाई। अफगानिस्तान सरकार और यहां के लोक हम दो लोकतंत्र के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं।

Afghanistan President Ashraf Ghani tweets, "Congratulations to Prime Minister Narendra Modi on a strong mandate from the people of India. The government & the people of Afghanistan look forward to expanding cooperation between our two democracies" #ElectionResults2019 (file pic) pic.twitter.com/pql5Ge7rJx — ANI (@ANI) 23 May 2019

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट किया, 'शानदार जीत के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई! हम आपके साथ मिलकर काम करने की आशा करते हैं।'

Prime Minister of Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tweets, "Congratulations to #NarendraModi on a magnificent victory! We look forward to working closely with you." (file pic) pic.twitter.com/J8W6EvgLVl — ANI (@ANI) 23 May 2019

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं हैं। यूएस - इंडिया पार्टनरशिप के लिए यह बेहद अच्छा है। कुछ अच्छी बातें जुड़ेंगी। पीएम मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को बधाईयां। यह एक बड़ी चुनावी जीत है। मैं हमारे कार्यों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाए जाने की ओर देख रहा हूं।