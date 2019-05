नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इसकी वजह को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। हाल ही में संपन्न हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है। जिसमें हार के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराने के बजाय हार के लिए सामूहिक विमर्श की बात कही गई है। जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी के सामने अभी कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की भूमिका या उसके आचरण और इच्छाओं के बजाय सामूहिक विचार विमर्श होना चाहिए।

Congress statement: CWC held a collective deliberation on the performance of the party, the challenges before it as also the way ahead, instead of casting aspersions on the role or conduct of any specific individual. https://t.co/8MwLu7Sgvz

