Narendra Modi: राष्ट्रपति ने मोदी को नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा

नई दिल्ली। देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसपर राष्ट्रपति ने उन्हें पदनामित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा।

इससे पहले एनडीए के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का पत्र राष्ट्रपति को सौंपा था। इसके अलावा एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने-अपने समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे।

नरेंद्र मोदी को शाम को हुई एनडीए और भाजपा की संसदीय दल की बैठक में सर्वानुमति से नेता चुना गया। इसके बाद मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए के दल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।

Delhi: PM Narendra Modi arrives at the Rashtrapati Bhavan to meet the President. pic.twitter.com/ENpkqTRdRi

— ANI (@ANI) 25 May 2019

राष्ट्रपति ने पदनामित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा

इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति ने मोदी को पदनामित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन से नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मोदी को मंत्रिमंडल के गठन, उसके सदस्यों और शपथ समारोह की तिथि और समय की जानकारी देने को भी कहा गया है।

Rashtrapati Bhavan: The President requested Narendra Modi to advise him about the names of others to be appointed members of the Union Council of Ministers; and to indicate the date and time of the swearing-in-ceremony to be held at Rashtrapati Bhavan https://t.co/e0NlkaIA9s

— ANI (@ANI) 25 May 2019

"सरकार अपना काम तेज गति से बढ़ाएगी"

राष्ट्रपति द्वारा नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का पत्र सौंपे जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने उन्हें प्रचंड जनादेश दिया है। जनादेश के साथ लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। सरकार आपकी अपेक्षाओं पूरी करेगी। सरकार अब अपना काम तेज गति से बढ़ाएगी। हम मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। मैं एनडीए के नेताओं का आभार प्रकट करता हूं।

Narendra Modi: President today gave me a letter designating me as the Prime Minister...The country has given me a huge mandate and the mandate comes with the expectations of the people. pic.twitter.com/Q3AgRA7ck1 — ANI (@ANI) 25 May 2019

बता दें कि शाम को हुई दो बैठकोंं में पहले नरेंद्र मोदी को सर्वानुमति से भाजपा संसदीय दल और फिर एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद अमित शाह और एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिला और उन्हें समर्थन पत्र और मोदी के नेता चुने जाने का पत्र सौंपा।

An NDA delegation, led by BJP President Amit Shah and comprising Prakash Singh Badal, Rajnath Singh, Nitish Kumar, Ram Vilas Paswan, Sushma Swaraj, Uddhav Thakeray, Nitin Gadkari, K. Palaniswami, Conrad Sangma and Neiphiu Rio, called on President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/cl0bBCGn5E — ANI (@ANI) 25 May 2019

इसके बाद मोदी ने नई सरकार के गठन का औपचारिक दावा पेश किया। अब संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संभावना है कि मोदी 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

मोदी के साथ एनडीए घटक दल के नेता शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, बिहार के मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, एआईएडीएमके के पनीलासामी समेत कई दलों के नेता भी मौजूद हैं।