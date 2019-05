Election Results 2019: मोदी ने जीत के बाद आडवाणी और जोशी से लिया आशीर्वाद

नई दिल्ली। Lok Sabha Election Results 2019 में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। मोदी के पहले अमित शाह आडवाणी के निवास पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मुरलीमनोहर जोशी से भी मिलने उनके आवास पर पहुंचे।

मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने इसकी तस्वीर भी शेयर की है।

PM Modi: Dr. Murli Manohar Joshi is a scholar and intellectual par excellence. His contribution towards improving Indian education is remarkable. He has always worked to strengthen the BJP and mentor several Karyakartas, including me. Met him this morning & sought his blessings. pic.twitter.com/3KF7nqNaaN — ANI (@ANI) 24 May 2019

इस मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि आज भाजपा की सफलता इसलिए संभव है क्योंकि आडवाणी जी जैसे महान लोगों ने दशकों तक इसे बनाने के लिए मेहनत की।

Called on respected Advani Ji. The BJP’s successes today are possible because greats like him spent decades building the party and providing a fresh ideological narrative to the people. pic.twitter.com/liXK8cfsrI — Narendra Modi (@narendramodi) 24 May 2019

बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा के 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं और नतीजों को देखते हुए आडवाणी ने गुरुवार को ही मोदी और शाह को जीत के लिए बधाई दी थी।

Delhi: PM Narendra Modi arrives at senior BJP leader LK Advani's residence. BJP president Amit Shah also present pic.twitter.com/D46B4ghfBq — ANI (@ANI) 24 May 2019

आडवाणी ने कहा कि, 'चुनाव में इस अभूतपूर्व जीत की ओर भाजपा को ले जाने के लिए नरेंद्रभाई मोदी को हार्दिक बधाई। भाजपा अध्यक्ष के रूप में अमित भाई शाह और पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किया कि भाजपा का संदेश हर मतदाता तक पहुंचे।'

उन्होंने आगे कहा था कि, यह एक गजब का एहसास है कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में, चुनावी प्रक्रिया इतनी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इसके लिए मतदाताओं और सभी एजेंसियां तारीफ की हकदार हैं। हमारे महान राष्ट्र को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिले।