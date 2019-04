आसनहोल। आसनसोल से टीएमसी की उम्मीदवार और मशहूर फिल्म अभिनेत्री मुनमुन सेन ने चुनाव के दौरान हिंसा पर विवादास्पद बयान दिया है और कहा है कि थोड़ा- थोड़ा हर जगह पर होता है। और फिलहाल हिंसा पहले की तुलना में काफी कम है।

Moon Moon Sen, TMC candidate from Asansol: I have not met my seniors yet and when we will sit together I will know where and why violence took place. Thoda toh hoga hi har jagah hota hai. Violence is much less now compared to before. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/yJMkdgqnVA

