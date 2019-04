मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले हैं वो ये समझ लें कि अब उनकी मिस्ट्री नहीं बल्कि सपनों की केमेस्ट्री काम रही है। यही केमेस्ट्री मेरी और मेरी साथियों की मुंबई से रही है।

आजादी के बाद कांग्रेस को 2014 के चुनाव में अब तक की सबसे कम सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस सबसे कम सीट पर लड़ने का रिकॉर्ड बना रही है।

PM Narendra Modi at NDA rally in Mumbai: Since independence, the least number of seats that Congress won was 44, in 2014 General Elections. In 2019 General Elections, Congress is making a record of fighting on the least number of seats ever. pic.twitter.com/YnqpmWvxjM

एक समय ऐसा भी था जब मध्यम वर्ग के खर्चों की लिस्ट में टेलीफोन के बिल का बड़ा हिस्सा जा रहा था। हमारी सरकार के प्रयासों से कॉलिंग करीब-करीब फ्री हो गई और डाटा दुनिया में सबसे सस्ता हो गया है।

PM Narendra Modi at NDA rally in Mumbai: Once upon a time, telephone bill was a huge part in list of expenses of middle class. Due to efforts of our government, calling is almost free, data in India is also the cheapest in the entire world pic.twitter.com/70iISBXGnv

