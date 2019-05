बांकुरा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान के अंतिम दो चरण बचे हैं और इससे पहले पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। मोदी ने गुरुवार को अपने चुनाव अभियान का आगाज पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए किया। यहां उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी और राज्य में उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला

प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ दिनों हुई बयानबाजी का जिक्र करते हुए कहा कि दीदी कितनी परेशान है, उसका अंदाज़ा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है। वो अब मेरे लिए पत्थरों की बात करती हैं, थप्पड़ों की बात करती हैं। मुझे तो गालियों की आदत है लेकिन बौखलाहट में दीदी देश के संविधान का भी अपमान कर रही हैं। ममता दीदी ने पहले बंगाल को अपनी सत्ता के नशे में बर्बाद किया। अब वो बंगाल को और तबाह करने पर तुल गयी हैं अपनी सत्ता जाने के डर से। उन्हें मां-माटी-मानुष की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों, अपनी कुर्सी, अपने रिश्तेदारों, अपने भतीजे, और अपने टोलाबाजों की परवाह है।

मोदी ने कहा कि दीदी अपने देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री मानने में उन्हें गौरव का अनुभव होता है। जब पश्चिम बंगाल में समुद्री तूफान आया, तो मैंने दीदी को दो-दो बार फोन किया, लेकिन उनका अहंकार इतना है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से बात करना उचित नहीं समझा। यहां तक की भारत सरकार यहां के अफसरों के साथ बैठक करके राज्य की मदद करना चाहती थी लेकिन दीदी ने उस मीटिंग को भी करने से भी इनकार कर दिया।

मोदी ने आगे कहा कि, आज स्थिति ये है कि यहां की मुख्यमंत्री तो दीदी हैं, लेकिन वो पीछे रहकर कैसे कैसों की दादागिरी और हुकूमत चलवा रही है। नाम का शासन तो TMC रखा है लेकिन कारोबार दीदी के ‘जगाई-मथाई’ चला रहे हैं। दीदी को उन काली भक्तों, सरस्वती भक्तों, दुर्गा भक्तों और राम भक्तों के गुस्से की चिंता करनी चाहिए, जिनको पूजा भी डर-डर कर करनी पड़ती है।

PM in Bankura, West Bengal: When cyclone came in West Bengal, I called 'didi' again & again, but because of her ego, she didn't think it was appropriate to talk to PM.Central Govt wanted to talk with the officers here & help the state, but 'didi' refused to even hold that meeting pic.twitter.com/Nr9F9hYjI1

