नई दिल्ली। Lok Sabha Election Results 2019 में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। मोदी के पहले अमित शाह आडवाणी के निवास पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता मुरलीमनोहर जोशी से भी मिलने उनके आवास पर पहुंचे।

मोदी जीत के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेंने पहुंचें हैं और अमित शाह भी उनके साथ हैं। इस मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि आज भाजपा की सफलता इसलिए संभव है क्योंकि आडवाणी जी जैसे महान लोगों ने दशकों तक इसे बनाने के लिए मेहनत की।

Called on respected Advani Ji. The BJP’s successes today are possible because greats like him spent decades building the party and providing a fresh ideological narrative to the people. pic.twitter.com/liXK8cfsrI

बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा के 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं और नतीजों को देखते हुए आडवाणी ने गुरुवार को ही मोदी और शाह को जीत के लिए बधाई दी थी।

आडवाणी ने कहा कि, 'चुनाव में इस अभूतपूर्व जीत की ओर भाजपा को ले जाने के लिए नरेंद्रभाई मोदी को हार्दिक बधाई। भाजपा अध्यक्ष के रूप में अमित भाई शाह और पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किया कि भाजपा का संदेश हर मतदाता तक पहुंचे।'

उन्होंने आगे कहा था कि, यह एक गजब का एहसास है कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में, चुनावी प्रक्रिया इतनी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इसके लिए मतदाताओं और सभी एजेंसियां तारीफ की हकदार हैं। हमारे महान राष्ट्र को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिले।

L K Advani, BJP: It's such a wonderful feeling that in a country as large & diverse as India, electoral process has been so successfully completed & for that, my compliments to the electorate & all the agencies involved. May our great nation be blessed with a bright future ahead. https://t.co/cAX8plrlzr

