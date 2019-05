नई दिल्‍ली। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा से कहा है कि वे अपने सिख दंगों को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगें। सैम पित्रौदा ने कहा था कि मोदी केवल वोट की राजनीति कर रह हैं। वे मुद्दों की बात नहीं करते हैं। 1984 में जो हुआ वह हुआ आपने इतने वर्ष क्या किया।

राहुल ने कहा कि, सैम पित्रोदा ने जो कहा वह मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। '84 त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना है। सिख दंगे एक भयानक त्रासदी थी और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था

सैम के बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए इसकी आलोचना की थी। देर शाम को कांग्रेस ने एक बयान जारी करते हुए इसे सैम का निजी विचार बताया था।

R Gandhi: What Sam Pitroda said is completely out of line&he should apologise. People responsible for '84 tragedy have to be punished. Ex PM, Manmohan Singh has apologised. Sonia ji has apologised. Made our position very clear-'84 was a terrible tragedy&should never have happened pic.twitter.com/6KGLKzbsjn

