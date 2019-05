नई दिल्ली। कांग्रेस ने 1984 के सिख दंगों पर सैम पित्रोदा के रिमार्क को लेकर कहा कि वह पीड़ितों के साथ बनी रहेगी और उन्हें उनका अधिकार दिलवाने व न्याय के लिए प्रयत्न करती रहेगी।

इस मामले में न्याय होना चाहिए। केवल इस मामले में ही नहीं, गुजरात के मसले पर भी न्याय होना चाहिए। सैम का बयान उनका निजी बयान है।

Congress: We believe that justice should be done to 1984 riots victims as also to 2002 Gujarat riots victims. We abhor violence of any kind, against any person or a group of people based on their caste, colour, region or religion. This is the essence of India. https://t.co/6GAfjnEqS7

— ANI (@ANI) 10 May 2019