लुधियाना। 1984 के सिख दंगों को लेकर नया बवाल खड़ा कर चुके कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर राहुल गांधी का बयान आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार को लुधियाना में चुनवी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पित्रोदा को उनके बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

पंजाब के खन्ना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने 1984 सिख विरोधी दंगों का मामला उठाया। उन्होंने इस मामले पर सैम पित्रोदा द्वारा की गई टिप्पणी को शर्मनाक बताया। उन्‍होंने कहा, पित्रोदा ने 1984 के दंगे पर जो कुछ कहा वह गलत था। मैंने फोन कर उनको कहा कि आपको ऐसी टिप्पणी पर शर्म आनी चाहिए। आपको अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

Congress President Rahul Gandhi in Fatehgarh Sahib, Punjab: What Sam Pitroda said about 1984 is absolutely wrong and he should apologise to the nation for it. I told him this over the phone, I told him what he said was wrong, he should be ashamed and apologise publicly. pic.twitter.com/ORnksuSvRM

— ANI (@ANI) 13 May 2019