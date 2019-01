मुंबई। बिग बॉस का 12वां सीजन खत्म हो गया है, इसके बाद भी फैंस की हरकतों की वजह से दीपिका कक्कड़ और श्रीसंत सुर्खियों में हैं। श्रीसंथ के फैन्स उनकी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके एक फैन ने सारी हदें पार करते हुए शो की विनर दीपिका कक्कड़ को सोशल मीडिया पर एसिड अटैक तक की धमकी दे डाली है। इतना ही नहीं आए दिन श्रीसंत के फैन्स दीपिका को काफी बुरा-भला कह रहे हैं।

श्रीसंथ के एक फैन ने ट्वीट कर दीपिका के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। फैन ने दीपिका के तलाकशुदा होने पर भी कमेंट्स किए। फैन ने लिखा- 'कितनी घटिया औरत है ये मक्खी। अभी तेरी पर्सनल लाइफ पर हम अटैक करेंगे। देख लेना तू और तू अगर मुंबई में दिख जाए तो तुझ पर एसिड फेंक के मारूंगा।' इसके बाद दीपिका के फैन्स ने मुंबई पुलिस को टैग कर उस शख्स के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने को कहा है।

Dear @MumbaiPolice this guy is threatening to throw acid on lady...Please arrest him early as possible

Please RT and Spread so this post can reach to @MumbaiPolice

— Dipika Kakar™💫BB12 Winner🏆 (@DipikaKakar_TM) 4 January 2019