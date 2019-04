Sunny Deol joined BJP: बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सदस्यता ले ली है। इस खास मौके पर हम आपको सनी और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सनी का असली नाम अजय सिंह देओल है। घर में सभी उन्हें सनी कहकर बुलाते थे इसलिए बॉलीवुड में उन्होंने इसी नाम के साथ एंट्री ली। सनी देओल एक्टर धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे हैं। बताते चलें कि, धर्मेंद्र की पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं जिनके नाम सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल हैं। सनी की दोनों बहनें अजीता और विजेता फिल्मी दुनिया से दूर विदेश में रहती हैं।

Sunny Deol after joining BJP: The way my Papa worked with and supported Atal ji, I am here today to work with and support Modi ji. My work will do the talking. pic.twitter.com/JyAKFcG4Rn

— ANI (@ANI) 23 April 2019