Pulwama Terror Attack की आलोचना हर जगह हो रही है। सारा देश गुस्से में है। सभी एक सुर से आतंकियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के बाद टीवी कलाकार भी इस मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी भी इस आतंकी हमले के बाद दुखी हैं। उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि अब हमें एक भी जवान शहीद नहीं चाहिए। हमारी रक्षा करने वाले जवान ये डिज़र्व करते हैं कि वो अपने घर, परिवार तक सुरक्षित और सही सलामत पहुंचे। दिव्यांका यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने यह भी कहा कि इन आतंकवादियों को उनके बिल से निकालकर दंडित किया जाए।

India does not want more #Shaheed/ #Martyrs... Our Jawans deserve to return back home safe and sound after protecting our families. These #PulwamaTerrorists should be extracted out of their mouse holes and punished.

— Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) February 15, 2019