एक वक्त था जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और रणबीर कपूर साथ रह रहे थे, रिलेशनशिप में थे और दोनों की शादी तक की अटकलें थीं। थोडे़ ही समय में दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद इस रिश्ते को लेकर ना तो रणबीर कपूर ने खुलकर बात की और ना ही कटरीना ने इस बारे में बात की। लेकिन कटरीना ने अब रणबीर से हुए ब्रेकअप पर खुलकर बात की है। उन्होंने यह भी बताया है कि वो कैसे इस दर्द से उबर पाईं।

कटरीना कैफ ने कहा है 'मुझे ब्रेक लेना जरूरी था क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने था। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वो सब मुझे महसूस करना था। इस रिश्ते में अपने हिस्से की जिम्मेदारी मुझे लेनी थी। लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में मेरी मां ने मेरी बहुत मदद की। मां ने मुझे एक सलाह दी जिसने मुझे इस दर्द से उबरने मदद की। मां ने कहा, कई लड़कियां और महिलाएं इस पड़ाव से गुजरती हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो तो तुम नहीं हो। मां के इस विचार ने मुझे लाइफ में काफी हद तक सहज कराया।'

बता दें कि कटरीना जल्द ही सलमान खान के साथ फिल्म ‘भारत’ में नजर आने वाली हैं। भारत में वो लीड रोल में होंगी। फिल्म ईद के मौके पर 5 जून को रिलीज होगी। वहीं रणबीर कपूर फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट लीड रोल में होंगी। वैसे आपको बता दें कि रणबीर इस समय आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं।

Kumud Raina 1975 .... I had the most incredible time working on this character, the whole journey has been the most exciting for me yet , after working with @aliabbaszafar in three films. Cant wait for everyone to see the film.