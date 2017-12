काजोल की वजह से फिल्म बना रहे अजय देवगन, नाना पाटेकर करेंगे काम

अजय देवगन अब मराठी फिल्मों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अजय देवगन ने अपनी पहली मराठी फिल्म बनाने की घोषणा की।

इस फिल्म का नाम है 'आपला माणूस' यानि अपना आदमी। इस फिल्म में नाना पाटेकर लीड रोल निभाएंगे। नाम से ज़ाहिर है कि अजय इस फिल्म के जरिये अपने आदमी यानि महाराष्ट्र के व्यक्ति की बात करेंगे।

अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा - "25 वर्ष हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। हर वक्त नई फिल्म, नये किरदार, नई कहानी लेकिन आपसे रिश्ता वही अपना सा। इसी तरह महाराष्ट्र से मेरा रिश्ता पैदाइशी है।

मराठी भाषा के लिए इज्जत हमेशा से थी मगर काजोल(माँ मराठी थीं) से शादी के बाद इस भाषा और कल्चर से प्यार हो गया। इसी संस्कृति की वजह से मराठी सिनेमा की एक अलग पहचान है और इस खास पहचान से जुड़ने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। मेरी पहली मराठी फिल्म 'आपला माणूस', जो अगले साल 9 फरवरी को रिलीज़ होगी।''

Happy to announce my 1st ever Marathi film venture - Aapla Manus, releasing on 9th Feb.@nanagpatekar @sache09 @sumrag @irawatiharshe @aplamanusfilm pic.twitter.com/jBLU0gBisw

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 24, 2017