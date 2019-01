मुंबई।देश-दुनिया की तरह बॉलीवुड में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही और फिल्मी सितारों ने इसको धूमधाम से मनाया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने 70वां गणतंत्र दिवस कुछ खास अंदाज में मनाया और देशवासियों को बधाई दी।

26 जनवरी तड़के अक्षय हाइकिंग के लिए निकल गये। ख़ास बात यह रही कि इस यात्रा में उनके साथ पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटी नितारा ने भी साथ दिया। इसी यात्रा के दौरान की एक तस्वीर अक्षय ने शेयर की है और उसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा- तड़के उठा और परिवार के साथ लम्बी पैदल यात्रा पर निकल गया। गणतंत्र दिवस का जोश भरा हुआ है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अक्षय और ट्विंकल के हाथों में तिरंगा है।

Woke up at the crack of dawn and went hiking with the family, high on the #RepublicDay spirit. pic.twitter.com/q0yWHloB0n

इसके बाद अक्षय ने अपनी आने वाली फ़िल्म केसरी की नई तस्वीर शेयर करते हुए सभी को 70वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। अक्षय ने बताया कि भले ही यह हमारा 70वां गणतंत्र दिवस है, मगर हमारे वीर देश के लिए सदियों से लड़ रहे हैं। 122 साल पहले 21 सिख 10000 आक्रमणकारियों से लड़े थे। केसरी उन्हीं की कहानी है, जो 21 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी।

It’s our #70thRepublicDay but our men have been fighting for the country since time unknown. 122 years ago, 21 Sikhs fought against 10000 invaders. #KESARI is their story, in cinemas on March 21. pic.twitter.com/oCUZ6UVdqY

अक्षय अपनी फ़िल्मों के साथ वास्तविक जीवन में भी देश के लिए अपने जज़्बात ज़ाहिर करते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक उपक्रम शुरू किया है, जिसे भारत के वीर नाम दिया है। इसके तहत उन्होंने भारत सरकार की मदद से एक वेबसाइट का निर्माण करवाया है, जिसके ज़रिए कोई भी देशवासी शहीद फौजियों के परिजनों को आर्थिक मदद भेज सकता है। अक्षय ने इसकी जानकारी शेयर करते हुए बताया कि इसके तहत दी जाने वाली सहयोग राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80 (जी) के तहत छूट मिलेगी।

This Republic Day lets do our duty for the Bravehearts kyunki woh hain toh hum hain. Contributions to @BharatKeVeer are now exempted under 80(G) of the Income Tax Act.

So log onto https://t.co/XL9ubTxtrg now to contribute. pic.twitter.com/t2Ok7nSTcB

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 26, 2019