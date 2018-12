ट्विंकल खन्ना ने पिछले कुछ साल में लेखक के रूप में अपनी अलग पहचान क़ायम की है। इस पर अक्षय कुमार को गर्व है हालांकि वे बोल कुछ और रहे हैं। अक्षय ने अपने जज़्बात सोशल मीडिया में ज़ाहिर किए हैं और मजाक में कहा है कि कहीं उनके घर में भी 'अभिमान पार्ट 2' ना बन जाए।

ट्विंकल व्यंगात्मक लेखन के लिए जानी जाती हैं और अख़बारों में मिसेज फनीबोंस के नाम से कॉमल लिखती हैं। साथ ही उनकी किताबें भी प्रकाशित होती हैं। उनकी एक किताब पायजामाज़ आर फॉरगिविंग को महिला लेखकों के बीच 2018 का सबसे अधिक बिकने वाला टाइटल चुना गया है, जिसके बाद ट्विंकल ने मज़ाक करते हुए ट्वीट किया था कि जब मैं अपने खोये हुए मोजे, फोन या बच्चा ढूंढने के लिए अपनी डेस्क पर होऊं और कोई मुझे परेशान करता है तो मेरे पास यह कहने के लिए पर्याप्त वजह है कि मेरे हाथ से बात करो।

Now if anyone bothers me when I am at my desk-to find missing socks, a missing phone or even a missing child I have a valid reason to say - Talk to the hand:) #PyjamasAreForgiving https://t.co/pwPJEg1REy

अपने व्यंगात्मक लेखन के लिए शोहरत पाने वाली ट्विंकल खन्ना को बधाई देने का इससे मज़ेदार तरीक़ा और क्या हो सकता है। अक्षय ने ट्विटर पर लिखा है- ''और यह अभिमान पार्ट2 की शुरुआत हो सकती है। लेकिन संजीदगी से कहूं तो मुझे तुम पर गर्व है।''

And this seems to be the beginning of Abhimaan Part 2😜

On a more serious note...I’m so so proud of you ❤️ https://t.co/QgkwYZDj7t

— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 27, 2018