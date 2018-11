अक्षय कुमार की फ़िल्म '2.0' अब सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। इस मौक़े पर अक्षय ने अपने फैंस को एक और ख़ुशख़बरी दी है, जो उनकी अगली फ़िल्म के बारे में है। अक्षय कुमार जल्द Good News की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। उन्होंने यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से साझा की है। फ़िल्म में करीना कपूर ख़ान उनके साथ रीयूनाइट हो रही हैं। दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी भी फ़िल्म का हिस्सा हैं। दिलजीत और कियारा ने 30 नवंबर को शूटिंग शुरू कर दी है। इसी सूचना को रीट्वीट करते हुए अक्षय ने लिखा है- सिर्फ़ Good News नहीं, यह तो दिन की बेस्ट न्यूज़ है। जल्द ही आप लोगों को सेट पर मिलता हूं। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं।

Not just #GoodNews, this is the best news of the day 😁 Joining you guys on set real soon, till then sending my best wishes. https://t.co/yAPISABNMz

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 30, 2018