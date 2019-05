फिल्मकार महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने अपनी बड़ी बेटी शाहीन भट्ट के डिप्रेशन को लेकर बात की है। आलिया की मां ने बताया है कि वो हमेशा अपनी बड़ी बेटी को लेकर चिंतित रहती हैं और हमेशा उसे ताकत देने की कोशिश करती हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में बेटी शाहीन की किताब के बारे में उन्होंने चर्चा की और डिप्रेशन से की गई बेटी की लड़ाई को लेकर कई खुलासे किए। शाहीन ने अपनी किताब 'नेवर बीन (अन) हैपियर' में डिप्रेशन के दौरान के अनुभव शेयर किए हैं।

सोनी ने कहा, 'मैं एक मां हूं। किसी भी वक्त अगर मेरे बच्चों को कोई परेशानी होती है तो मैं ही हूं जिस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं मां हूं और मेरे बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत है।' उन्होंने अपने साथ बीते कई पलों को शेयर करते हुए कहा कि कई बार ऐसा भी होता है, जब मैं परेशान होने की वजह से रात में सो नहीं पाती हूं। खासकर, शाहीन के मामले में, मैं काफी परेशान थीं, क्योंकि इस कम उम्र में उस पर काफी कुछ गुजर रहा था।" उन्होंने आगे कहा, 'एक मां होने के नाते मुझे उस वक्त मजबूत होकर शाहीन की मदद करने और उसे ठीक करने के लिए सही निर्णय लेने की जरूरत थी। मैंने वही किया जो एक मां को करना चाहिए था।'

फिल्म 'यॉर्स ट्रली' के बारे में सोनी ने कहा, 'मैंने फिल्ममेकर से पूछा था- मैं इस कहानी का हिस्सा बनना चाहूंगी, क्योंकि यह कहानी का मुख्य किरदार है, जो पूरे फिल्मी करियर में मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया है लेकिन कौन इस कहानी को देखने में रूचि दिखाएगा..?

My sister surprised me with this video about my book a few days ago. To say that it moved and overwhelmed me would be hugely understating things. I have so much gratitude for my family, for their ceaseless support and for how they treat all that I do as undertakings of their own. Thank you for this @aliaabhatt. I love you. Link in Bio. #NeverBeenUnhappier