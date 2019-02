अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वे अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और उनके फैंस को भी इससे रूबरू करवा रहे हैं। अब अमिताभ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वे मशहूर अदाकारा श्रीदेवी, सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है और इस तस्वीर में श्रीदेवी, सलमान और आमिर को साथ देखा जा सकता है। अमिताभ इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखते हैं कि, मेरा Wembley stadium में कंसर्ट था। यह कंसर्ट पहली बार किसी भारतीय द्वारा किया गया था। मैं, श्रीदेवी, आमिर और सलमान को उनके पहले कंसर्ट में ले गया था। यहां पर 70 हजार लोग आए थे। हिस्टोरिक। Wembley Stadium उस समय ऐसा था लेकिन इसे फिर से बनाया गया और कुछ बदलाव किए गए। इसमें किए गए बदलाव को प्रीमियर लीग फुटबॉल में देखा जा सकता है।

View this post on Instagram

MY concert at Wembley Stadium .. first ever by Indian .. I took Sridevi , Aamir and SALMAN for their first concert .. 70,000 people .. historic !! This is the Wembley Stadium before it was rebuilt and altered .. you see the altered now often on Premier League Football..