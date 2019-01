अमिताभ बच्चन किसी की तारीफ या सराहना करने में कभी पीछे नहीं रहते। अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में बिग बी ने रणबीर कपूर की जमकर सराहना की है और उनके प्रति आभार जताया है। दोनों ही स्टार्स इन दिनों अयान मुखर्जी की फ़िल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग कर रहे हैं। इस फ़िल्म में आलिया भट्ट भी हैं।

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने जो तस्वीर शेयर की है वो एक सेल्फी है जो रणबीर कपूर ने ली है। इस तस्वीर के साथ अमिताभ बच्चन ने बहुत ही इमोशनल तरीके से अपनी बात रखी है। अमिताभ बच्चन ने नीचे की इस तस्वीर के साथ जो लिखा है वह पढ़ कर बिग बी के इमोशन को समझा जा सकता है। वो लिखते हैं- ''संसार का जीवन रूपी अमृत भेंट, जो आज आपने मुझे दिया, इसके लिए हृदय से आभार। अभी तक शरीर उत्तेजित, उत्कृष्ट और उजागर बना हुआ है।'' अब बच्चन किस सन्दर्भ में यह बात कह रहे हैं यह तो पता नहीं चलता लेकिन, कुछ तो बात ऐसी ज़रूर है जो बिग बी रणबीर के मुरीद हो गए हैं!

