टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे, तारा सुतारिया की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' इसी हफ्ते आने वाली है। टाइगर के लिए तो फिल्म रिलीज बड़ी बात नहीं है क्योंकि वे पहले भी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अनन्या और तारा के लिए ये जरूर बड़ी बात है क्योंकि दोनों की ही पहली फिल्म है। अनन्या के लिए तो यह और खास हो जाती है क्योंकि उन्होंने इसके के लिए कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी है।

अनन्या ने कहा है 'मेरा कॉलेज जाना लगभग तय हो चुका था। अमेरिका में मुझे एडमिशन लेना था। वहां जाने से पहले मैं खुद को एक मौका देना चाहती थी तो मैंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। किस्मत से मुझे मौका मिल गया और यह सपना सच हुआ।'

बता दें कि इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि मेकर्स ने प्रमोशन बजट में जबरदस्त कटौती की है। चर्चा है कि फिल्म पर लोगों की उम्मीदों का अनावश्यक वजन ना आए इस वजह से रिलीज के ऐन पहले इसके प्रचार को रोका जाएगा। वैसे इस फिल्म के गानों के रिलीज होने का सिलसिला अभी जारी है।

SOTY 2 का ट्रेलर तीन हफ्ते पहले रिलीज कर दिया गया था। इस ट्रेलर की सोशल मीडिया पर खूब बुराई हुई। लोगों ने मीम्स भी बनाए और इसके हर किरदार का मजाक बनाया। फिर इस फिल्म का पहला गाना जारी किया गया, 'द जवानी सॉन्ग'।

करण जौहर के प्रोडक्शन की फिल्म है। इस बार निर्देशन करण का नहीं है। यह फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' का अगला भाग है। 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अब इस नई कड़ी से तारा सुतारिया और अनन्या पांडे बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। नई कड़ी का निर्देशन पुनीत मल्होत्रा ने किया है। इसे 10 मई 2019 को रिलीज होना है। नई फिल्म में टाइगर का 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' बनने का सफर है। उन्हें कॉलेज से निकाला जाता है और फिर वो एक छोटे कॉलेज से बाजी मारते हैं।

