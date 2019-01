फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे मुंबई में एक ऑटो रिक्शा में यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने रिक्शा वाले से बातचीत का एक अंश सोशल मीडिया पर साझा किया हैl

अनुपम, ऑटो रिक्शा वाले से वह उनकी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के बारे में पूछते हुए नजर आ रहे हैंl अनुपम खेर रिक्शा वाले से पूछते हैं कि क्या उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर देखा? उन्हें कैसे लगा? क्या वह यह फिल्म देखने जाएंगे? क्या उन्हें लगता है यह फिल्म हिट होगी? उन्होंने रिक्शा वाले से इस मौके पर यह भी पूछा कि इस फिल्म को लेकर कुछ राजनीतिक दल आशंका उठा रहे हैं। इस पर उनकी क्या सोच है? जिस पर रिक्शा वाले ने कहा कि राजनीति करने वाले राजनीति तो करेंगे ही।

गौरतलब है कि हाल ही में फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर जारी हुआ हैl तब से लेकर फिल्म को लेकर विवाद चल रहा हैl गौरतलब है कि यह फिल्म लेखक संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर ही आधारित हैl इस फिल्म में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका अनुपम खेर ने निभाई हैl यह फिल्म उनके कार्यकाल को दर्शाती हैl यह फिल्म 11 दिसंबर को रिलीज होने वाली हैl

इस इंटरव्यू के बारे में सोशल मिडिया पर अनुपम खेर ने लिखा है,’देश का आम आदमी राजनीति की खबरों की कितनी जानकारी रखता हैl आज सुबह ऑटो से यात्रा कीl मुझे फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर आम आदमी की राय जाननी थीl मेरे और रिक्शा चालक विजय प्रजापति की बातों के कुछ अंश सुनिएl’

The common man of our country is politically so aware. Took an auto ride this morning. Wanted to know a common man’s reaction about our film #TheAccidentalPrimeMinister. Listen to the conversation between auto driver #VijayPrajapati and I.🙏😍 #ReleasingOn11Jan @TAPMofficial pic.twitter.com/DoQ6yc4fvO

