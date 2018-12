फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड अभिनेता व गायक निक जोनास की शादी को लेकर एक मैगजीन द्वारा छापे गए आर्टिकल का विवाद जोर पकड़ रहा है। हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध मैगजीन ने प्रियंका चोपड़ा पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निक जोनास को फंसा कर जबरन शादी की है। इस पर भड़के हुए अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर मैगजीन को जमकर लताड़ा है।

अर्जुन कपूर ने लिखा है, 'मैं प्रियंका चोपड़ा को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रियंका चोपड़ा ने न तो निक जोनास का अपहरण किया है और ना ही उन्हें जबरन रिश्ते में धकेला है। न्यूयॉर्क की मैगजीन तुमने बहुत ही दुखी और अवसाद से ग्रसित, पूर्वाग्रही और नस्लवादी पत्रकार रखा हुआ है, जिसने दो लोगों के बारे में ऐसी बकवास बातें की है जो कि गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने स्वेच्छा से शादी की है। आपका लेख बहुत ही भद्दा है और असभ्य है।'

I know @priyankachopra personally & I’m fairly certain @nickjonas hasn’t been kidnapped & forced into a union of love... @NYMag u have an unhappy opinionated racist frustrated journalist who’s gone on n on about 2 people who by choice have gotten married. Tacky n uncouth writing. https://t.co/ngLvyqw6fD

— Arjun Kapoor (@arjunk26) December 5, 2018