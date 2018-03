VIDEO: लोकल ट्रेन में कलाकार ने बजाया श्रीदेवी का ये गाना, भावुक हो गए यात्री

मुंबई। एक्ट्रेस श्रीदेवी का दुबई में 24 फरवरी को निधन हो गया था और 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ भारत में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस उनके अचानक दुनिया से चले जाने से अभी भी सदमे में हैं। हर कोई अपने क्षमता के मुताबिक इस एक्ट्रेस को अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक ऐसे ही कलाकार ने मुंबई लोकल को अपना स्टेज बना दिया।

सारंगी प्लेयर प्रकाश ने मुंबई लोकल में श्रीदेवी की फिल्म का एक गाना बजाकर सभी को भावुक कर दिया। इसका वीडियो बोरिवली लोकर में सफर कर रहे उड़ता पंजाब, मसान जैसी फिल्मों के स्क्रीनराइटर और लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर ने शेयर किया है।

वरुण ने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। इस कलाकार ने हस्त निर्मित वाद्ययंत्र से श्रीदेवी की फिल्म 'चांदनी' का एक गाना बजाकर सभी को हैरान कर दिया। कलाकार ने गाना 'तेरे मेरे होठों पे…' बजाया तो हर कोई श्रीदेवी को ही याद कर रहा था।

ट्विटर पर वरुण ने इस वीडियो में वाद्ययंत्र को सारंगी लिखा है, लेकिन उसके ट्वीट पर कुछ लोग उसे 'रावण हता' बता रहे हैं।

वरुण ने ट्वीट में लिखा, 'पिछली रात खचाखच भरी बोरीवली लोकल में प्रकाश ने हस्त निर्मित सारंगी से गाना 'तेरे मेरे होंठों पे..'बजाना शुरू किया। जल्द ही लोगों को महसूस हुआ कि वह यह गाना बजाकर श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दे रहा था। रोंगटे खड़े हो गए।'

So last night in the crowded Borivali local, Prakash with his hand-made Sarangi started playing 'Tere mere honthon par'. Soon many of us in the bogey realised he's giving a medley-tribute to #Sridevi. Goosebumps followed. pic.twitter.com/qJr2HTgaWF

