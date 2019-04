विदेशी फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' कल यानी शुक्रवार को भारत में रिलीज हो रही है। खबर है कि रिलीज से पहले ही फिल्म लीक हो गई है। बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग में ही लगभग सारे शोज हाउसफुल हो चुके हैं। फिल्म के रिलीज होने का फैंस कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इंतजाम रातभर मल्टीप्लेक्स खुले रखने के किए जा रहे हैं।

TamilRockers.com नाम की एक पाइरेसी वेबसाइट ने इस फिल्म को लीक किया गया है। लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी फिल्म का क्लाइमैक्स लीक होने की खबर आई थी, जिसके बाद निर्देशकों ने अपील की थी कि अंत किसी को ना बताया जाए।

चीन में जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने चीन से पेड प्रीव्यू के रूप में 193 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर ली है। बता दें कि चीन में इस फिल्म की प्री बुकिंग के पहले छह घंटों में 10 लाख टिकट बिक चुके थे। कहा जा रहा है कि फिल्म को रिलीज़ से पहले ही टिकट से कमाई के रूप में करीब 90 मिलियन डॉलर यानि 630 करोड़ रुपए हासिल हो चुके हैं।

Screw u guys...this is wat happens when u premiere a show before its official release date. . pic.twitter.com/5Vysj0Rt8l

@MarvelStudios and @Russo_Brothers in india this websites #tamilrockers and #tamilmv has released the @Avengersendgame movie 2 days before the theatrical release..please take necessary actions on these guys...i am giving some screenshots of their website...#DontSpoilTheEndgame... pic.twitter.com/N3Uf4ZctfH

— TajShaik (@itzmetajshaik) April 24, 2019