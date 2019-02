'भाबीजी घर पर हैं' टीवी शो की एक्ट्रेस सौम्या टंडन के मुंबई स्थित घर में आग लग गई। इस आग को बुझाने के दौरान सौम्या के हाथ में थोड़ी चोट आई है लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सौम्या का परिवार सुरक्षित है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने घर के कुछ जले हुए हिस्से की फोटो भी शेयर की है। फोटो के कैप्शन में सौम्या ने लिखा है कि, इस हादसे से मैंने तीन सबक सीखे हैं।

Had fire in my house 😢, lessons learnt 1. Never sleep with liquit mosquito replant next to your bed especially if it’s over take it off the switch 2. Never have loose connection things plugged in 3. Learn to use fire extinguishers infact buy n keep it at home now. pic.twitter.com/wpb5YiHqUP

— Saumya Tandon (@saumyatandon) 21 February 2019