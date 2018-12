Bigg Boss 12 Grand Finale : विजेता की दौड़ से करणवीर बोहरा हुए बाहर

मुंबई। आख़िरकार सेलेब्रिटी रिएलिटी शो बिग बॉस के सीज़न 12 का पर्दा गिरने का दिन आ गया। रविवार 30 दिसम्बर की रात 9 बजे बिग बॉस का ग्रैंड फ़िनाले शुरू हो गया है। फ़िनाले एपिसोड में अंतिम 5 में से सबसे पहले करणवीर बोहरा रेस से बाहर हुए। करणवीर को सबसे कम वोट मिले।

बिग बॉस 12 में जो अंतिम चार प्रतिभागी बचे, वो हैं- टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़, पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत और वक़ील रोमिल चौधरी और गायक दीपक ठाकुर।

इससे पहले...

बिग बॉस के जानने वाले दावा कर रहे हैं कि श्रीसंत और दीपिका अंतिम दो प्रतिभागी होंगे, हालांकि दीपक को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार मूल के सिंगर दीपक ने शो में ज़बर्दस्त परफॉर्म किया है और अपने खेल और अंदाज़ से लाखों दिल जीते हैं। दीपक की यात्रा को बिग बॉस ने भी असाधारण करार दिया है। सेलेब्रिटीज़ की शोहरत के बीच अपनी मज़बूत जगह बनाना, दीपक के पक्ष में जाता है।

बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी और सेलेब्रिटी डॉली बिंद्रा का दावा है कि करणवीर बोहरा और रोमिल चौधरी ट्रॉफी रेस से बाहर हो चुके हैं। बहन-भाई टॉप 2 में पहुंच गये हैं, जबकि दीपक तीसरे स्थान पर रह जाएंगे। डॉली के सोशल मीडिया एकाउंट्स को देखें तो वो दीपक के लिए समर्थन जुटा रही हैं।

So now romil and kv is out from the trophy race #BB12 Deepak will be 3rd runner up behan bhai on stage any one will be given trophy....... And thts the end of reality show of this year sad — ੴ Dolly Bindra ੴ (@DollyBindra) December 29, 2018

इधर, रविवार को सोशल मीडिया में श्रीसंत के पक्ष में #SreesanthForTheVictory अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्री के फैंस उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट श्रीसंत के पक्ष में जा सकें। इस अभियान को श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी लीड कर रही हैं और उन्हें बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे का भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्रिकेटर इरफ़ान पठान, टीवी सेलेब्रिटी काम्या पंजाबी, सिंगर-होस्ट आदित्य नारायण समेत कई सेलेब्रिटीज़ ने श्रीसंत के सपोर्ट में वीडियो संदेश जारी किये हैं।

Thank you #AdityaNarayan for ur love and support. It means so much. Looking forward to see u and #Sreesanth in KKK. #SreesanthForTheVictory pic.twitter.com/pu5mADU0Qd — Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) December 29, 2018

वहीं, पूजा भट्ट ने ट्वीट करके श्रीसंत को वोट देने की अपील की है। श्रीसंत पूजा की फ़िल्म कैबरे से हिंदी फ़िल्म डेब्यू कर रहे हैं, जिसमें ऋचा चड्ढा लीड रोल में हैं।

Not only is @sreesanth36 family to me but I also managed to coax him into playing a truly special part in @CabaretTheFilm due to release soon.I want to see him win #BiggBoss12 & need you’ll to vote for him as well https://t.co/JdqMCk2dvq or https://t.co/xtbs5kHfiy pic.twitter.com/DfsNjmGCaS — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) December 28, 2018