'बिग बॉस 12' का फिनाले इस रविवार को होने जा रहा है। संडे को यह तय हो जाएगा कि विनर कौन है। विनर बनने के लिए घर के अंदर बचे पांच कंटेस्टेंट हर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बिग बॉस में बिताए 15 हफ्ते के सफर को वीडियो के जरिए दिखाया जाएगा।

बिग बॉस के घर में 15 हफ्ते बिताने के बाद दीपिका कक्कड़, दीपक ठाकुर, रोमिल चौधरी, श्रीसंत और करणवीर बोहरा फिनाले की तैयारी में जुट गए हैं। इनमें से दो सेलिब्रिटी हैं और तीन कॉमनर हैं। शनिवार के एपिसोड की शुरूआत में सभी बिग बॉस के घर में अपने सफर के बारे में जानकारी देते हैं। दीपिका, श्रीसंत और करणवीर की सेलिब्रिटी होने के कारण अच्छी फैन फॉलोविंग है वहीं रोमिल और दीपक ने शो में अपनी प्रेजेंस को कायम रखा है। सभी कंटेस्टेंट को उनके बिग बॉस के घर के अंदर के सफर को लेकर ऑडियो वीडियो दिखाया जाएगा। इसमें देख सकेंगे कि, बिहार से आए दीपक ठाकुर अपने वीडियो देख इमोशनल हो जाते हैं। दीपक को इस बात की खुशी होती है कि छोटी जगह से होने के बावजूद वे इतने अच्छे से आगे पहुंचे।

#DeepakThakur may be a small town boy but his 15-week journey in the #BiggBoss12 house was nothing but extraordinary! His music, his style and words truly added a special flavor to #BB12. Tune in tonight at 9 PM and watch this exceptional journey with him. pic.twitter.com/C7iH2cpRu4

— COLORS (@ColorsTV) December 29, 2018