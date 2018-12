'बिग बॉस 12' के फिनाले में कुछ ही दिन रह गए हैं। कंटेस्टेंट दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम चाहते हैं कि उनकी पत्नी दीपिका बिग बॉस 12 की विनर हो। शोएब ने आगे कहा, दीपिका अच्छा खेल रही हैं और उन्हें ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए वे दीपिका को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शोएब ने यह भी बताया कि वे साले साहब मतलब श्रीसंत को भी जीतते हुए देखना चाहते हैं।

बता दें कि, कुछ दिनों पहले फैमिली स्पेशल वीक में बिग बॉस के घर जब शोएब आए थे तब उन्होंने श्रीसंत को साले साहब कहकर पुकारा था। दरअसल, श्रीसंत ने दीपिका को काफी सपोर्ट किया है इस कारण शोएब के मन में श्रीसंत ने अलग जगह थी।

हमने आपको बताया था कि, एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बिग बॉस में घर वालों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर गई थी। इसमें शोएब ने दीपिका के लिए निकाह की चुन्नी भेजी थी। इसको लेकर शोएब ने कहा कि, हां क्रिसमस गिफ्ट क्या दें इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन था। सोच रहा था कि क्या दिया जाए। फिर याद आया कि निकाह की चुन्नी दी जा सकती है जो दीपिका को खूब पसंद आएगी। इसलिए क्रिसमस गिफ्ट में यही दिया।

शोएब की बात करें तो वे फिल्म बटालियन 609 में अहम भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं जो भारतीय जवानों की वीरता आधारित है। हाल ही में मुंबई में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्ट किया गया था जहां पर शोएब खास तौर पर मौजूद थे। इस फिल्म का निर्देशन वृजेश बटुकनाथ त्रिपाठी कर रहे हैं और निर्माता नारायणदास ललवानी है।

आपको बता दें कि, बिग बॉस के फिनाले में अब सिर्फ एक सप्ताह बाकी रह गया है। विनर को लेकर सभी कयास लगा रहे हैं और हर कोई अपने चहेते व्यक्ति को जीतते हुए देखा चाहता है। बिग बॉस से हाल ही में बेघर हुई सोमी खान ने दीपका ठाकुर को बिग बॉस विनर के खिताब का दावेदार माना था। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की विनर रह चुकी श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए करणवीर बोहरा के जीतने की अपील की थी।

KV...! He use to always tell me “mommy , the best part about life is Every morning you have a new opportunity to become a happier version of yourself ! “ And he proved this in the big boss house..! KV my Baby ... You have made me immensely proud since the day I have met you and especially so since the time you have entered Big Boss.! Pls Everyone show your love and Support to this Amazing Person and let him Return as a Winner! 🙏🏼❤️