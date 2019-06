कंगना की बहन बोली 'खतरे में सुनैना, पीटता है रोशन परिवार'

कंगना रनौत की तरह उनकी बहन रंगोली को भी बोलने से रोका नहीं जा सकता। रंगोली आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा लिख देती हैं, जो चर्चा में आ जाता है। हाल ही में रंगोली ने खुलासा किया था और बताया कि कंगना और रितिक रोशन की बहन सुनैना अच्छे दोस्त रहे हैं। अब उन्होंने सुनैना को लेकर जबरदस्त खुलासे किए और रोशन परिवार के बारे में भी खुलकर लिखा है।

एक के बाद एक .. कई ट्वीट करके रंगोली ने लिखा है 'सुनैना ने कंगना से मदद मांगी है। रोशन परिवार सुनैना पर शारीरिक अत्याचार कर रहा है क्योंकि वे दिल्ली के एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं। पिछले हफ्ते ही महिला पुलिस ने सुनैना को थप्पड़ मारा था और पिता ने उन पर हाथ उठाया। भाई उन्हें जेल भेजना चाहता था। मुझे डर है कि यह खतरनाक परिवार सुनैना को नुकसान नहीं पहुंचाए। हम इसीलिए इस बात को जनता के सामने ला रहे हैं क्योंकि सुनैना लगातार कंगना को कॉल कर रही हैं और रोए जा रही हैं। कंगना नहीं जानती कि कैसे मदद की जाए इसलिए उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। लेकिन हमें सुनैना की सुरक्षा का डर है। हर किसी को प्यार करने का हक है.. उम्मीद है यह सब रोशन परिवार को डराएगा और वे सुनैना का पीछा छोड़ देंगे।'

Sunaina Roshan is asking Kangana for help, her family is physically assaulting her because she is in love with a Muslim man from Delhi, last week they got a lady cop who slapped her, her father also hit her, her brother is trying to put her behind bars..(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) June 19, 2019

(Contd).... I fear her dangerous family might harm her, we want to make this public because Sunaina calling Kangana and crying all the time, Kangana doesn’t know how to help her...(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) June 19, 2019

(Contd).... so now she has blocked her number but we fear for her safety, everyone has a right to love whoever they want, hopefully this will scare Roshans and they back off 🙏 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) June 19, 2019

इससे पहले रंगोली ने पिछले हफ्ते लिखा था।

Don’t act too smart @chakrabarti_r everyone isn’t nice to their siblings, Hrithik Roshan’s sister Sunaina Roshan has been calling and messaging Kangana and me only to apologise that she didn’t stand up for her when Hrithik framed her as they were friends.... (contd) https://t.co/Ty2HwG7XLj — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 12 June 2019

(Contd)..when Kangana &Hrithik were close, when Hrithik found out he & his PR tried to prove her a bipolar on a nervous breakdown, poor lady was so hassled with all the public shaming and blaming...(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 12 June 2019

(Contd).... day before it was all over the media, so don’t give this BS everyone is kind to their siblings. — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) 12 June 2019

पिछले दिनों कंगना रनौत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, यह सच है कि मैं और सुनैना हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। एक वक्त था जब रोशन परिवार से भी मेरे अच्छे रिश्ते थे। सुनैना रोशन आज भी मेरे संपर्क में हैं, लेकिन उसके निजी मामलों में मैं दखल नहीं देती। इस इंटरव्यू से पहले कंगना की बहन रंगोली ने ट्वीट के जरिए बताया था कि सुनैना लंबे वक्त से कंगना को मैसेजेस और फोन कर रही हैं। दरअसल, सुनैना माफी मांगना चाहती हैं क्योंकि वे ऋतिक और कंगना के मामले में मेरी बहन का साथ नहीं दे पाईं थीं।

सुनैना रोशन ने खुद कह चुकी हैं कि, वे अपने परिवार से अलग रहना चाहती हैं। क्योंकि, वे लगातार अपने पेरेंट्स राकेश और पिंकी रोशन की निगरानी में नहीं रह सकती। सुनैना ने कहा था कि, 'मैं डैड और मॉम के कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होने की वजह से खुद को क्लॉस्टरोफोबिक महसूस करने लगी हूं।' सुनैना से अपनी दोस्ती को स्वीकार करते हुए कंगना ने कहा था कि, मैं उनके परिवारिक विवाद का फायदा नहीं उठाना चाहतीं।