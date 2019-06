करण जौहर ने आखिर आज 'दोस्ताना' की अगली कड़ी की घोषणा कर ही दी। इसे 'दोस्ताना 2' पुकारा जाएगा। इसके दो कलाकारों का नाम तो करण जौहर ने बता दिया है लेकिन एक को छुपा लिया है। इस घोषणा के मुताबिक कार्तिक आर्यन जल्द ही जाह्नवी कपूर के साथ राेमांस करते नजर आएंगे। 'दोस्ताना 2' में कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी बनाई गई है, लेकिन असल में है यह त्रिकोण।

निर्माता करण जौहर ने अपनी पोस्ट में लिखा है, ढेर सारी दीवानगी के साथ फिल्म वापस आ रही है। कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर को एक नए चेहरे के साथ लॉन्च किया जाएगा।#दोस्ताना-2। कहा जा रहा है कि फिल्म का यह तीसरा चेहरा सिद्धार्थ मल्होत्रा हो सकते हैं।

The return of the franchise with unlimited madness! @kartikaaryan, @janhvikapoor & a soon to be launched fresh face - making it the trio for #Dostana2, directed by @collindcunha. Watch out for the third suitable boy! @apoorva1972 @dharmamovies