अक्षय कुमार की फ़िल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' इसके अनाउंसमेंट से ही चर्चा में है। फिल्म को अनाउंस करने के चंद दिन बाद मेकर्स ने इसका एक पोस्टर जारी किया था लेकिन निर्देशक राघव लॉरेंस को जानकारी दिए बगैर। इससे नाराज राघव ने फिल्म छोड़ दी थी, अब खबर आई है कि वे वापसी कर सकते हैं। दरअसल, ऐसे संकेत राघव ने सोशल मीडिया पर दिए हैं।

यह तमिल फ़िल्म 'कंचना' का ऑफ़िशियल रीमेक है, जिसे राघव ने ही डायरेक्ट किया था। फ़िल्म की कहानी ऐसे शख़्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक आत्मा आ जाती है। राघव लॉरेंस ने ट्विटर पर कहा है कि फ़िल्म के निर्माता उनसे मिलने चेन्नई आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है- प्रिय दोस्तों और फैंस। जो फैंस ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ यह अहम संदेश शेयर करना चाहता था। जब से उन्होंने फ़िल्म छोड़ी, अक्षय कुमार सर के फैन और मेरे फैन गुज़ारिश कर रहे थे कि मैं यह फ़िल्म करूं। मैं इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी उत्साहित था और इसे करना चाहते था। अपनी डेट्स भी बुक कर ली थीं। अब फ़िल्म के निर्माता मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब यह उनके हाथ में है कि वो मुझे मेरा काम करने दें।

Wanted to share this important message to all the fans who were Genuinely concerned. #LaxmmiBomb pic.twitter.com/XTr4gEvnoR

बता दें कि 18 मई को अक्षय कुमार ने 'लक्ष्मी बॉम्ब' का पोस्टर रिलीज़ किया था और इसके कुछ घंटे बाद ही फ़िल्म के निर्देशक राघव लॉरेंस ने फ़िल्म छोड़ने का एलान करके बड़ा धमाका कर दिया। तब उन्होंने एक नोट लिखकर बताया था कि फ़िल्म का फ़र्स्ट लुक उनसे सलाह के बिना ही रिलीज़ कर दिया गया। नोट शेयर करने के साथ राघव ने लिखा था - प्रिय दोस्तों और चाहने वालों, इस दुनिया में, दौलत और शोहरत से अधिक, किसी व्यक्ति के चरित्र का सबसे अहम हिस्सा उसका स्वाभिमान है इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट से हटने का फ़ैसला किया है।

In this world, more than money and fame, self-respect is the most important attribute to a person's character. So I have decided to step out of the project, #Laxmmibomb Hindi remake of Kanchana @akshaykumar

राघव ने यह भी कहा था कि वो चाहें तो फ़िल्म की स्क्रिप्ट अक्षय कुमार के कारण वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। 'लक्ष्मी बॉम्ब' में किआरा आडवाणी फ़ीमेल लीड में हैं। फ़िल्म अगले साल 5 जून को रिलीज़ होने वाली है।

Bringing you one bomb of a story,#LaxmmiBomb starring @Advani_Kiara & yours truly!Bursting in cinemas on 5th June,2020💥

Fox Star Studios Presents

A Cape of Good Films Production in association with Shabinaa Entertainment & Tusshar Entertainment House

Directed by Raghava Lawrence pic.twitter.com/vlXyK4HkNE

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 18, 2019