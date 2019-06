अगले साल की ईद पर होने वाला 'सूर्यवंशी' और 'इंशाअल्लाह' का टकराव भले ही टल गया हो। दो महीने बाद एक नए टकराव के संकेत मिल रहे हैं। 15 अगस्त को इस साल की बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी भिड़ंत देखने जा सकती है। अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को रिलीज होना है। इसी दिन रिलीज होगी 'बाहुबली' फेम प्रभास की मूवी 'साहो'।

OFFICIAL... No change in release date... #MissionMangal to release on 15 Aug 2019... Stars Akshay Kumar, Vidya Balan, Sonakshi Sinha, Taapsee Pannu, Nithya Menen, Kirti Kulhari and Sharman Joshi... Directed by Jagan Shakti. #IndependenceDay pic.twitter.com/ERe8DUgEW0

वैसे दोनों फिल्म के मेकर्स ने साफ कर दिया है कि वे रिलीज डेट टालने के मूड में नहीं है। दोनों फिल्में स्वतंत्रता दिवस के दिन ही रिलीज होगी। मिशन मंगल देश की पहली स्पेस फिल्म है। इस फिल्म में विद्या बालन, कीर्ति कुल्हारी, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, शरमन जोशी और नित्या मेनन जैसी स्टार हैं। इस फिल्म का निर्देशन जगन शक्ति ने किया है। फॉक्स स्टार स्टूडियो और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने आर बाल्कि के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है।

Hey darlings, the second poster of my film, Saaho is here. Check it out! 👊 #15AugWithSaaho ‬ ‪ @shraddhakapoor @sujeethsign @uvcreationsofficial #BhushanKumar @tseries.official @officialsaahomovie