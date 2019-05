Taapsee Pannu की नई फिल्म Game Over का ट्रेलर कल रिलीज होने वाला है। अब इस फिल्म को रिलीज होने में 15 दिन ही बचे हैं तो प्रचार तेज होना तय है। बता दें कि इसका टीजर 15 मई को रिलीज हुआ था। अब एक नया पोस्टर जारी करके बताया गया है कि ट्रेलर आने वाला है। आज यानी बुधवार को इसा नया पोस्टर जारी हुआ है जो बता रहा है कि ट्रेलर करीब है।

टीजर रिलीज से भी एक दिन पहले ही बताया गया था कि टीजर कल आएगा। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने निर्देशित किया है। टीजर को देखकर अंदाजा आसानी से लग जाता है कि फिल्म में भरपूर थ्रिल है। टीजर में केवल दो किरदारों को दिखाया गया है। पहली हैं तापसी पन्नू और दूसरी है उनकी मेड। यह तमिल भाषा में बनी एक फिल्म का रीमेक है। टीजर में तापसी पन्नू घर में हैं और उनके आसपास वीडियो गेम चल रहे हैं। पूरे टीजर में वो बेहद डरी, सहमी नजर आ रही हैं। टीजर में सिर्फ और सिर्फ तापसी पर ही फोकस है। इसी से समझ आ जाता है कि पूरी फिल्म भी तापसी और उनके गेम के इर्द-गिर्द ही घूमेगी। अब कल आने वाले ट्रेलर में कहानी का अंदाजा लगने की उम्मीद है।

वैसे इसका टीजर इतना बढ़िया था कि इसके ट्रेलर का इंतजार बेसब्री से था। यह तेलुगू फिल्म है जिसे अनुराग कश्यप हिंदी में पेश करेंगे। यह फिल्म एक साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी। इसके अलावा तापसी 'सांड की आंख' फिल्म में भी नजर आने वाली हैं। 'सांड की आंख' भी अनुराग के प्रोडक्शन की ही फिल्म है जो इसी साल रिलीज होगी।

