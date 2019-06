एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों खूब मेहनत कर रही हैं। वे बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक में लीड रोल में हैं और इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। परिणीति ने हाल ही में अपने प्रेक्टिस सेशन का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेअर किया है। इसमें वे बैडमिंटन कोर्ट पर दिख रही हैं। वीडियो को एडिट कर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया है जिसमें परिणीति चोपड़ा बैडमिंटन की प्रेक्टिस कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म के लिए परिणीति रोजाना सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करती हैं और इसके बाद दो घंटे तक बैडमिंटन की प्रैक्टिस करती हैं।

पहले यह रोल श्रद्धा कपूर निभाने वाली थीं लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। उन्होंने भी इस फिल्म के लिए कड़ी प्रैक्टिस के कुछ सेशन किए थे। उनका फर्स्ट लुक तक जारी कर दिया गया था।

Getting ready to do such a long rally in ONE TAKE 🎥 😳 #SainaNehwalBiopic #Goals #OneDayAtATime