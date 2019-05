एक्ट्रेस सनी लिओनी ने 13 मई को ही अपना 38वां जन्मदिन मनाया, अब उनसे जुड़ी एक बात फिर उन्हें चर्चा में ले आई है। तमाम जगह खबरें हैं कि सनी ने एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने के दौरान भी खूब पैसा कमाया था, उस दौरान ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके भाई संदीप वोहरा ने भी उनके नाम पर खूब पैसा बनाया।

सनी की जिंदगी खुली किताब की तरह है। ये बात सभी जानते हैं कि सनी ने एडल्ट इंडस्ट्री को अपनी मर्जी से चुना था। फिर वो रिअलिटी शो ‘बिग बॉस’ के रास्ते से बॉलीवुड में आईं। सनी को भारत में लोगों ने ‘बिग बॉस सीजन 5’ में आने के बाद ही पहचाना। बिग बॉस में आने के बाद ही पता चला था कि सनी एडल्ट इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं। उसके बाद सनी को फिल्म ‘जिस्म 2’ में काम करने का ऑफर मिला। इसी फिल्म के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। बॉलीवुड में सनी की एंट्री हिट रही और उन्होंने कई हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया।

उनके भाई संदीप वोहरा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने सनी के पोस्टर और ऑटोग्राफ से खूब पैसे बनाए। इस बात जिक्र उन्होंने फिल्म 'मोस्टली सनी' में भी किया है। अपनी इस तरकीब के बारे में संदीप ने बताया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे तब अपने कमरे में सनी का साइन किया हुआ पोस्टर लगाया करते थे। जब सनी का कोई फैन उनके कमरे में आता और पोस्टर देखकर इंप्रेस होता तो वो उसे पोस्टर देने के लिए पैसे लेते थे। एक पोस्टर जाने के बाद संदीप कमरे में वैसा ही दूसरा पोस्टर लगा देते। संदीप आज अपनी इस बात पर खुद ही बहुत हंसते हैं। वैसे आपको बता दें कि सनी पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड से भी दूर हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हैं।

